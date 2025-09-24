الهند تدخل سباق صناعة الرقائق بـ18 مليار دولار

في ظل التحولات الكبرى في سلاسل التوريد العالمية، بدأت الهند في اتخاذ خطوات حاسمة لبناء صناعة وطنية قوية في مجال أشباه الموصلات. باستثمار ضخم يبلغ نحو 18.2 مليار دولار، تسعى نيودلهي إلى تقليص اعتمادها على الاستيراد.

رغم أن الهند تعد من أكبر أسواق الإلكترونيات الاستهلاكية في العالم، إلا أنها لا تزال تفتقر إلى صناعة محلية متقدمة في مجال تصنيع الرقائق، وهو ما تسعى الحكومة لتغييره عبر مهمة "أشباه الموصلات" التي تهدف إلى إنشاء سلسلة إنتاج متكاملة داخل البلاد، بدءًا من التصميم، مرورًا بالتصنيع، وانتهاءً بالتغليف والاختبار.



بداية طموحة ومشاريع قيد التنفيذ



ووفقاً لموقع "cnbc" وافقت الحكومة الهندية على عشرة مشاريع كبرى في مجال أشباه الموصلات موزعة على ست ولايات، وتتضمن هذه المشاريع مصنعين لتصنيع الرقائق وعددًا من منشآت الاختبار والتغليف. من أبرز هذه المشاريع، مصنع ضخم بقيمة 11 مليار دولار، وسينتج شرائح تدخل في تطبيقات متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي، السيارات، والحوسبة عالية الأداء. كما تم الإعلان عن أول مصنع تجاري للرقائق المركبة بالتعاون بين شركة بريطانية وشركة هندية، مع التركيز على شرائح تستخدم في مجالات مثل المعدات الدفاعية، السيارات الكهربائية، والأجهزة المنزلية.

هذه المشاريع الطموحة تمثل خطوة أولى نحو بناء قاعدة صناعية محلية، لكنها في الوقت نفسه تكشف حجم التحديات التي تواجه الهند. فبناء مصنع رقائق متكامل يتطلب شروطًا بيئية ولوجستية صارمة، مثل الاستقرار الجغرافي، وتوافر البنية التحتية، ووجود موردين للمواد الكيميائية عالية النقاء.



دعم حكومي واسع... ولكن الطريق طويل

من أجل تسريع النمو في هذا القطاع، قامت الحكومة الهندية بإطلاق عدد من المبادرات والحوافز المالية لتشجيع الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار في مجال الرقائق. فقد تم تعديل سياسة الدعم لتغطي نصف تكاليف مشاريع التصنيع والتغليف، بغض النظر عن حجم الرقائق، بعد أن كانت تركز في السابق فقط على الرقائق المتقدمة التي تقل عن 28 نانومتر. كما أطلقت الحكومة مؤخرًا برنامجًا لدعم تصنيع المكونات الإلكترونية، بهدف تحفيز الطلب المحلي وخلق سوق داخلي فعّال يدعم استدامة الصناعة.



التصميم... الورقة الأقوى في يد الهند

تملك الهند نقطة قوة واضحة في مجال تصميم الرقائق، حيث يعمل عدد كبير من المهندسين الهنود لدى كبرى شركات التصميم العالمية، ويمتلكون خبرة تمتد لعقود في هذا القطاع. ومع ذلك، تبقى مساهمتهم محصورة في عمليات اختبار التصميم والتحقق، بينما تُحتفظ بالملكية الفكرية الأساسية للتصميمات في دول مثل الولايات المتحدة وسنغافورة.



ويشير خبراء في المجال إلى أن الهند إذا أرادت التوسع في هذا الجانب، فعليها تحديث قوانين الملكية الفكرية بما يتناسب مع طبيعة الابتكار الرقمي، وتوفير آليات قانونية لحماية الحقوق التقنية. فمعظم الشركات العالمية التي تتعاون مع مراكز التصميم في الهند لا تزال تفضل الاحتفاظ بجوهر الابتكار داخل بلدانها، وهو ما يحد من قدرة الهند على التطور في هذا الجانب بشكل مستقل.





الهند تدخل اليوم سباقًا عالميًا شديد التعقيد والطموح في صناعة الرقائق، مستفيدة من تغيرات جيواقتصادية قد تكون في صالحها،السنوات القليلة المقبلة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كانت الهند قادرة على التحول من مجرد مستهلك كبير للتكنولوجيا إلى منتج ومبتكر حقيقي على الساحة العالمية لصناعة الرقائق.





