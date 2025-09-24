الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

ميزة جديدة لتحرير الصور بالأوامر النصية في "جوجل فوتو"

ميزة جديدة لتحرير الصور بالأوامر النصية في "جوجل فوتو"
24 سبتمبر 2025 11:16

أعلنت شركة "جوجل" عن طرح ميزة تحرير الصور بالأوامر الصوتية بنظام المحادثة "Conversational Editing" داخل تطبيق الصور التابع لها "جوجل فوتو Google Photos" لمستخدمي هواتف أندرويد، بعد أن كانت حصرية في البداية لهواتف "بكسل 10".
وتتيح الميزة للمستخدمين تعديل الصور عبر كتابة أوامر نصية طبيعية، كما لو كانوا يتحدثون مع المساعد الذكي "Gemini"؛ إذ يمكن للمستخدم كتابة تعليمات بدلا من التنقل بين أدوات التحرير التقليدية في التطبيق، حيث يقترح نسخا متعددة من الصورة، وبعد ذلك يمكن حفظ النتيجة النهائية داخل مكتبة الصور.
وتوجد العديد من أمثلة الاستخدام، ومنها إصلاح العيوب مثل إزالة الانعكاسات المزعجة أو تحسين الإضاءة، وإضافة عناصر جديدة كإضافة عناصر مخصّصة داخل الصورة، واستعادة الصور القديمة، إذ يستطيع "جيمني Gemini" ترميم الصور القديمة، وتحويلها إلى نسخ محسّنة أو ملوّنة، في تجربة مشابهة لأداة "Nano Banana"، التي أطلقتها "جوجل" عبر تطبيق "جيمني Gemini".
وأكدت "جوجل" أن الصور المعدّلة عبر هذه الميزة ستحمل تلقائيا بيانات "C2PA" التي توضّح مصدر الصورة وكونها محررة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أو بطرق تقليدية، لضمان الشفافية ومنع التضليل.
وتتيح "جوجل" الميزة حاليا لمستخدمي أندرويد في الولايات المتحدة الأميركية، في حين لم تكشف بعد عن موعد وصول الميزة دوليا أو إتاحتها لأجهزة أبل.
وكانت الشركة قد أضافت في وقت سابق إلى "جوجل فوتو" قدرات ذكاء اصطناعي أخرى، مثل تحويل الصور إلى مقاطع فيديو باستخدام نموذج "فيو 3".

المصدر: وكالات
