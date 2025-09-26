السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

روبوت متعدد المواهب يخطف الأنظار في جناح الدولة بـ"معرض التجارة الرقمية" بالصين

روبوت متعدد المواهب يخطف الأنظار في جناح الدولة بـ"معرض التجارة الرقمية" بالصين
26 سبتمبر 2025 10:12

في مشهد استثنائي يعكس ريادة دولة الإمارات في مضمار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، جذب روبوت متعدد المهام يعرض ضمن جناح الدولة، زوّار المعرض العالمي للتجارة الرقمية المقام في الصين، ليشكل إحدى أبرز أيقونات الجناح.
ويجمع الروبوت، الذي تعرضه مجموعة "ليجند" القابضة، بين مهام الأمن، والتأمين، وإطفاء الحرائق، ونقل المنتجات، وخدمة الأفراد، وتمكن خلال أول أيام المعرض من لفت أنظار الزوّار بمرونته في الحركة، وتفاعله الحي مع الجمهور، حيث كان يرحب بالضيوف، ويحييهم بالإيماءات، ويشاركهم لغة الإشارة بل وبعض الكلمات بالصينية.
وأشاد الزوّار، من مختلف الجنسيات، بإمكانات الروبوت المتقدمة ، إذ بات بمثابة سفير رقمي للإمارات في هذا الحدث العالمي.
واستمع كبار الشخصيات من الجانبين الإماراتي والصيني، خلال افتتاح جناح الدولة، لعرض مفصل من مسؤولي "ليجند" حول قصة تطوير الروبوت، والخدمات التي يقدمها، ودوره المستقبلي في نقل حياة الإنسان إلى مرحلة جديدة من الحداثة والتكنولوجيا.
وأكد وسيم خلايله، رئيس قسم التسويق والاتصال في مجموعة "ليجند" القابضة، أن نسخة من الروبوت وصلت بالفعل إلى دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن هناك توجها لتوفيره بعدد أكبر في الدولة خلال عام 2026، عقب الانتهاء من برمجة كافة الخدمات المقررة له.
وأوضح أن "ليجند"، التي تتخذ من المنطقة الحرة بجبل علي مقرًا لها، ساهمت بشكل كبير في دعم البنية التحتية للطاقة الخضراء في دولة الإمارات، من خلال شراكات نوعية مع مؤسسات محلية ودولية، شملت خدمات السيارات الكهربائية، وغيرها من المشاريع المستدامة التي تعزز مكانة الدولة مركزا عالميا للابتكار والاستدامة.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار رؤية الإمارات الاستراتيجية لتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، ويؤكد أن الإمارات ليست فقط مستهلكًا للتكنولوجيا، بل صانعًا لها ومُصدرًا لحلولها المستقبلية.

 

