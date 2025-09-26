السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

بـ 14 مليار دولار.. ترامب يحسم صفقة "تيك توك"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بشأن صفقة تيك توك
26 سبتمبر 2025 09:58

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوم الخميس أعلن فيه أن خطته لبيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة لمستثمرين أميركيين وعالميين ستعالج متطلبات الأمن القومي في قانون يعود لعام 2024.
وذكر نائب الرئيس جيه.دي فانس أن قيمة الشركة الأميركية الجديدة ستبلغ حوالي 14 مليار دولار، كاشفا بذلك للمرة الأولى عن سعر للتطبيق الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة.
وأرجأ ترامب تنفيذ القانون الذي يحظر التطبيق ما لم يقم الملاك الصينيون ببيعه حتى 16 ديسمبر لاستكمال بعض الإجراءات.
وقال فانس للصحفيين في إحاطة بالمكتب البيضاوي "كانت هناك بعض المقاومة من الجانب الصيني، ولكن الشيء الأساسي الذي أردنا تحقيقه هو أننا أردنا إبقاء تيك توك يعمل، وأردنا أيضا التأكد من أننا نحمي خصوصية بيانات الأميركيين كما يقتضي القانون".
وقال ترامب "لقد تحدثت مع الرئيس شي. أجرينا حديثا جيدا، وأخبرته بما نفعله، وقال لي أن نمضي قدما في ذلك".
ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق. ولم يعلق تيك توك.
وقال ترامب "سيصبح أميركي الإدارة بالكامل".
وأضاف أن مايكل ديل وروبرت مردوخ و"ربما أربعة أو خمسة مستثمرين من الطراز العالمي تماما" سيكونون جزءا من الصفقة.

أخبار ذات صلة
منصة إماراتية متخصصة بالأمن السيبراني تجذب زوار "معرض التجارة الرقمية"
زلزال قوي يضرب شمال غرب الصين
المصدر: وكالات
تيك توك
الصين
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
أرتيتا يستعد لـ «الأجواء المشحونة» في «جيمس بارك»
الرياضة
أرتيتا يستعد لـ «الأجواء المشحونة» في «جيمس بارك»
اليوم 15:04
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
الرياضة
الجولة الخامسة من «دوري أدنوك».. المدرجات توجّه بوصلة المنافسة
اليوم 15:00
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
الرياضة
ديربي مدريد.. «البعد المختلف» بحضور تشابي!
اليوم 14:52
هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
الرياضة
هاري كين يحطم كل الأرقام بالألماني
اليوم 14:47
إمبيد يدخل مرحلة الاستماع إلى الجسد
الرياضة
إمبيد يدخل مرحلة الاستماع إلى الجسد
اليوم 14:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©