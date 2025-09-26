بـ 14 مليار دولار.. ترامب يحسم صفقة "تيك توك"

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوم الخميس أعلن فيه أن خطته لبيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة لمستثمرين أميركيين وعالميين ستعالج متطلبات الأمن القومي في قانون يعود لعام 2024.

وذكر نائب الرئيس جيه.دي فانس أن قيمة الشركة الأميركية الجديدة ستبلغ حوالي 14 مليار دولار، كاشفا بذلك للمرة الأولى عن سعر للتطبيق الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة.

وأرجأ ترامب تنفيذ القانون الذي يحظر التطبيق ما لم يقم الملاك الصينيون ببيعه حتى 16 ديسمبر لاستكمال بعض الإجراءات.

وقال فانس للصحفيين في إحاطة بالمكتب البيضاوي "كانت هناك بعض المقاومة من الجانب الصيني، ولكن الشيء الأساسي الذي أردنا تحقيقه هو أننا أردنا إبقاء تيك توك يعمل، وأردنا أيضا التأكد من أننا نحمي خصوصية بيانات الأميركيين كما يقتضي القانون".

وقال ترامب "لقد تحدثت مع الرئيس شي. أجرينا حديثا جيدا، وأخبرته بما نفعله، وقال لي أن نمضي قدما في ذلك".

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق. ولم يعلق تيك توك.

وقال ترامب "سيصبح أميركي الإدارة بالكامل".

وأضاف أن مايكل ديل وروبرت مردوخ و"ربما أربعة أو خمسة مستثمرين من الطراز العالمي تماما" سيكونون جزءا من الصفقة.



