"تشات جي بي تي" يطلق ميزة المشاريع المشتركة

في عالم الأعمال والتعليم الذي يتسارع بوتيرة غير مسبوقة، أصبح التعاون الجماعي وتبادل المعلومات بكفاءة أكثر أهمية من أي وقت مضى. هنا يظهر ChatGPT، الذي لم يعد مجرد مساعد ذكي لإجراء المحادثات، بل أصبح منصة متكاملة لتنظيم المشاريع والعمل الجماعي. تمنح هذه الميزة الفرق القدرة على توحيد جهودها، تنظيم المعلومات، ومتابعة كل خطوة ضمن سياق واحد بطريقة سلسة وآمنة، ما يجعل تجربة العمل الجماعي أكثر إنتاجية ومرونة.







منصة واحدة للعمل الجماعي





توفر الميزة الجديدة مساحة واحدة ذكية تجمع كل ما يتعلق بالمشروع، بما في ذلك المحادثات، الملفات، والتعليمات المخصصة وفقاً لموقع "أوبن إيه آي". ويمكن لأعضاء الفريق متابعة العمل من أي جهاز، واستكمال المهام دون الحاجة لإعادة شرح التفاصيل أو فقدان السياق. وتدعم ميزة "المشاريع المشتركة" تكرار العمليات والعمل على مهام متجددة مثل كتابة المحتوى، البحث، والتخطيط، مما يجعلها أداة مثالية للحفاظ على التنظيم والتركيز.





إدارة الوصول والخصوصية





ويمكن لصاحب المشروع دعوة أعضاء الفريق عبر البريد الإلكتروني أو رابط المشاركة، مع تحديد مستوى الوصول سواء تحرير أو محادثة. هذا يضمن معرفة كل عضو بدوره واستفادة الجميع من المعلومات دون المساس بخصوصية المشروع. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الذاكرة الخاصة بالمشروع لـ ChatGPT تذكر كل ما تم تحميله أو مناقشته، مع الحفاظ على سرية البيانات وحصرها ضمن نطاق المشروع فقط.



أدوات التعاون الذكي في ChatGPT





الميزة الأبرز هي القدرة على تفرع المحادثات، مما يسمح لكل عضو باستكشاف أفكار جديدة أو اختبار فرضيات مختلفة دون التأثير على النسق الرئيسي للمحادثة. يمكن أيضًا مشاركة محادثة واحدة فقط من المشروع مع مستخدمين آخرين، بينما تظل باقي محتويات المشروع محمية وسرية.

كما يمكن دمج الملفات والوثائق، وإضافة تعليمات مخصصة توجه ردود المساعد الذكي بما يتناسب مع أهداف المشروع، ما يحافظ على اتساق الأسلوب والنبرة عبر جميع المشاركات. هذه الأدوات تجعل المشاريع المشتركة أكثر من مجرد مساحة للعمل؛ إنها منصة للتعاون الذكي وتحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة.







الأمان والامتثال





تعتمد المشاريع المشتركة على نفس معايير الأمان والتشفير التي يوفرها ChatGPT، مع التحكم الكامل في الوصول وسجلات التدقيق لكل مشروع. يمكن للمؤسسات ضبط إعدادات الوصول وفقًا للأدوار، والتحكم في مشاركة المشاريع، وضمان عدم استخدام البيانات المخزنة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي إلا بإذن صريح. هذه المعايير تجعل المشاريع المشتركة أداة آمنة للتعامل مع المعلومات الحساسة، سواء في الشركات أو المؤسسات التعليمية.



إسلام العبادي(أبوظبي)