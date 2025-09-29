الصين تطلق "معسكرات عملاقة" لتدريب الروبوتات البشرية

في سباق محموم لتصدر عالم الروبوتات البشرية، كشفت الصين عن أحدث استراتيجياتها غير المسبوقة بإنشاء "معسكرات تدريب عملاقة" للروبوتات، تهدف إلى صقل قدراتها وتسريع تطويرها، في خطوة واضحة لمنافسة الولايات المتحدة وتأكيد موقعها كقوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.



قواعد تدريب ضخمة وبيانات موحدة



أطلقت مدن صينية عدة قواعد تدريب ضخمة للروبوتات البشرية، تعمل على اختبارها في سيناريوهات متعددة تشمل المصانع، المتاجر، مراكز رعاية المسنين، والمنازل الذكية، وذلك بهدف جمع بيانات ضخمة وموحدة تساعد الشركات المحلية على تسريع تطوير منتجاتها وخفض تكاليف البحث.







ويعد أكبر هذه المراكز في حي شيجينغشان بالعاصمة بكين، حيث يمتد على مساحة تفوق 10 آلاف متر مربع، ويوفر 16 سيناريو تدريبياً قادراً على توليد أكثر من 6 ملايين نقطة بيانات سنوياً. وبحسب السلطات المحلية، تهدف هذه القواعد إلى معالجة "النقص في البيانات" الذي يعيق نمو الصناعة الصينية مقارنة بمنافسيها.





وتبرز هذه الخطوة ضمن مساعي الصين لمنافسة شركات أميركية مثل تسلا التي تطور روبوتها "أوبتيموس"، خاصة مع تصاعد الاهتمام العالمي بما يعرف بـ"الذكاء المتجسد" الذي يدمج الذكاء الاصطناعي في آلات فيزيائية مثل الروبوتات.

وفي الأشهر الأخيرة، كثفت بكين أنشطتها للترويج لإنجازاتها في هذا القطاع، حيث شاركت الروبوتات في سباقات نصف ماراثون، وعروض قتالية، وحتى رقصات على المسرح خلال مهرجان الربيع. كما أصدرت الحكومة إرشادات جديدة لزيادة الاعتماد على الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 90% بحلول عام 2030.







ربط القواعد التدريبية وتعزيز مكانة السوق العالمي



وبحسب تقرير نشره موقع South China Morning Post (SCMP)، تعمل بكين على ربط مركزها التدريبي الجديد مع منشآت مماثلة في مقاطعات أخرى مثل تشجيانغ وشاندونغ وآنهوي، فيما أعلنت شنغهاي عن بدء اختبارات ميدانية لقاعدتها بحلول نهاية الشهر الجاري.

وتتوقع تقارير مصرفية، منها تقرير لمؤسسة مورغان ستانلي، أن يقفز حجم سوق الروبوتات في الصين من 47 مليار دولار عام 2024 إلى نحو 108 مليارات دولار بحلول 2028، ما يعزز مكانتها كأكبر سوق للروبوتات على مستوى العالم.





إسلام العبادي(أبوظبي)