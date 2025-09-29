"أنثروبيك" تطلق أفضل نماذجها في البرمجة بالذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة أنثروبيك "Anthropic"، اليوم الاثنين، نموذجاً جديداً متقدماً تحت اسم "Claude Sonnet 4.5"، مؤكدة أنه يقدّم أداءً رائداً على معايير البرمجة.

وقالت الشركة إن النموذج قادر على بناء تطبيقات "جاهزة للإنتاج" وليس مجرد نماذج أولية، ما يمثل قفزة في مستوى الاعتمادية مقارنةً بالإصدارات السابقة.

وسيكون Claude Sonnet 4.5 متاحاً عبر واجهة برمجة التطبيقات (Claude API) وكذلك في روبوت المحادثة كلود "Claude".



صعود Anthropic

خلال العام الماضي، أصبحت نماذج أنثروبيك المفضلة بين المطورين والشركات، خصوصاً بسبب أدائها القوي في مهام هندسة البرمجيات.

وتشير تقارير إلى أن كلاً من شركتي آبل وميتا تستخدمان نماذج كلود، فيما حققت أنثروبيك نجاحاً كبيراً في بيع الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات لتطبيقات برمجة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.



أداء متفوق

تقول أنثروبيك إن Claude Sonnet 4.5 يقدّم أداءً رائداً على مستوى الصناعة في عدة معايير برمجة، بما فيها SWE-Bench Verified. إلا أن الباحث في الشركة ديفيد هيرشي أوضح أن صعوبة قياس قوة النموذج تكمن في أنه لا يمكن الاكتفاء بالاختبارات وحدها.

وأشار هيرشي إلى أنه شاهد Claude Sonnet 4.5 يكتب الشيفرة ذاتياً لمدة تصل إلى 30 ساعة متواصلة في تجارب مبكرة مع بعض العملاء من الشركات.

وخلال تلك الفترة، لم يكتفِ النموذج ببناء التطبيق، بل أدار أيضاً خدمات قواعد بيانات، واشترى أسماء نطاقات، وأجرى تدقيقاً أمنياً وفق معيار SOC 2 لضمان أمان المنتج.



إشادة من قادة الصناعة

في بيان لأحد المواقع التقنية، قال الرئيس التنفيذي لشركة Cursor، مايكل ترويل، إن Claude Sonnet 4.5 يمثّل "أعلى مستوى من الأداء البرمجي"، خصوصاً في المهام طويلة الأمد. بينما وصف الرئيس التنفيذي لشركة Windsurf، جيف وانغ، النموذج بأنه "جيل جديد من نماذج البرمجة".



تحسينات في التوافق والأمان

تؤكد أنثروبيك أن النموذج الجديد هو أكثر نماذجها توافقاً وانسجاماً حتى الآن، مع انخفاض معدلات المبالغة في الإطراء أو التضليل مقارنة بالإصدارات السابقة.

كما أشارت الشركة إلى تحسين مقاومة كلود لهجمات حقن التعليمات (Prompt Injection).



أدوات وميزات جديدة للمطورين

إلى جانب إطلاق Claude Sonnet 4.5، أعلنت أنثروبيك أيضاً عن Claude Agent SDK، وهي حزمة تطوير تعتمد على نفس البنية التحتية التي تدعم Claude Code، وتمكّن المطورين من بناء وكلاء (agents) خاصين بهم.

كما ستطلق الشركة نسخة معاينة بحثية مؤقتة تسمى "Imagine with Claude" لمشتركي Max، حيث يُظهر النموذج قدرته على توليد برمجيات بشكل مباشر وفوري.

وتوضح أنثروبيك أن النموذج سيستجيب لطلبات المستخدمين في الوقت الحقيقي، بدون وظائف محددة مسبقاً أو شيفرات مكتوبة سلفاً.



منافسة محتدمة

أصبحت المنافسة الشرسة في عالم الذكاء الاصطناعي تدفع الشركات لإطلاق نماذجها الرئيسية كل بضعة أشهر فقط.

ويأتي إطلاق Claude Sonnet 4.5 بعد أقل من شهرين على إطلاق نموذج Claude Opus 4.1.

وتؤدي هذه الدورات الإنتاجية السريعة إلى صعوبة احتفاظ أي شركة بصدارة السوق لفترة طويلة.



أمجد الأمين (أبوظبي)