تيلي نوروود.. "ممثلة افتراضية" تثير الغضب في هوليوود

تشهد هوليوود جدلاً واسعاً وحالة من الغضب بين الممثلين عقب الكشف عن "تيلي نوروود"، ممثلة افتراضية طُورت بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف القديمة من أن تحل الآلة محل الفنانين البشر وتضع مستقبلهم المهني على المحك.





ممثلة اصطناعية تثير الجدل



"تيلي نوروود" صُممت من قبل استوديو Xicoia بقيادة إيلين فان دير فيلدن. وقد أكدت فان دير فيلدن أن وكالات عدة سارعت بالفعل للتفاوض على التعاقد معها، الأمر الذي أثار موجة من الاعتراضات الحادة بين نجوم هوليوود.







ولجأ عدد من الممثلين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم .

وتحت ضغط الجدل، ردت فان دير فيلدن بقولها إن "تيلي نوروود ليست بديلاً عن البشر، بل عملاً إبداعياً"، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي يفتح مجالاً فنياً جديداً تماماً مثلما فعلت الرسوم المتحركة أو المؤثرات الخاصة، ودعت إلى الحكم على الممثلين الافتراضيين باعتبارهم فناً مستقلاً، لا منافساً مباشراً للبشر.



