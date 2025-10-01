الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

"أوبن ايه آي" تطلق منصة اجتماعية لمقاطع الفيديو المولّدة بالذكاء الاصطناعي

"أوبن إيه آي" تطلق منصة اجتماعية لمقاطع الفيديو المولّدة بالذكاء الاصطناعي
1 أكتوبر 2025 10:11

كشفت "أوبن ايه آي" عن تطبيق جوال جديد أطلق عليه "سورا" Sora يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي منصة قدّمتها الشركة المطورة لـ"تشات جي بي تي" على هيئة شبكة اجتماعية.
أوضحت شركة "أوبن ايه آي" أن تطبيق التواصل الاجتماعي يستند إلى أحدث نموذج لتوليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، "سورا 2" خليفة "سورا" والذي طرحته الشركة في فبراير الماضي وجرى اعتماد اسمه العام لهذا التطبيق.
 ويتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو مولّدة بالذكاء الاصطناعي ومشاركتها مع الأصدقاء، على موجز خوارزمي شبيه بـ "تيك توك". وينشئ كل مستخدم لـ"سورا" ملفا شخصيا مشابها لتلك المتاحة عبر منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مع ميزات أشبه بالنسق المستخدم على منصتي إكس أو ثريدز، بما في ذلك عدد المتابعين والإعجابات واسم الحساب الذي يبدأ بعلامة @.
اقرأ أيضاً.. ما يجب معرفته قبل الاستخدام المكثف لـ "تشات جي بي تي": تحذيرات صريحة من ألتمان 

تحسينات واقعية في الفيديو
يأتي نموذج Sora 2 بقدرات محسنة لمعالجة أبرز التحديات التي واجهت نماذج توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها الالتزام بقوانين الفيزياء مثل حركة السوائل أو الجاذبية، إضافة إلى دقة أكبر في اتباع التعليمات النصية عبر سلسلة لقطات متتابعة. كما أن التطبيق الجديد قادر أيضًا على توليد أصوات ومؤثرات صوتية متزامنة مع الفيديو، تشمل الضوضاء الخلفية والحوار بعدة لغات، مما يجعله خيارًا جذابًا لصناعة السينما والإنتاج المرئي..وفق موقع تك كرانش المتخصص في أخبار التكنولوجيا.وعلى عكس تيك توك أو يوتيوب، ستتولَّد كل المحتويات عليه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

خاصية "كاميو"
وتكمن الفكرة العامة للتطبيق في إنتاج مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي والتفاعل أيضا مع المحتوى الذي ينشره معارف المستخدم.
ويوفر التطبيق أيضا إمكان إدراج شخص في فيديو، بإذن المستخدم، بمجرد طلب ذلك باللغة اليومية، من خلال خيار يسمى "كاميو". ويمكن مشاركة هذه المقاطع مباشرة عبر موجز التطبيق الذي يحاكي تجربة "ريلز" على إنستغرام أو ميزة "Vibes" التي أطلقتها ميتا مؤخرًا.

كما يمكن للمستخدمين مشاركة "Cameos" الخاصة بهم مع أصدقائهم، ومنحهم إذنًا لإدراج ملامحهم في مقاطع فيديو جديدة، بما في ذلك المقاطع التي تضم عدة أشخاص. كما أشارت أوبن ايه آي إلى قدرة النظام على إنتاج مشاهد معقدة، مثل شخص يؤدي حركة شقلبة خلفية على لوح تجديف وسط المياه مع محاكاة دقيقة لحركة الأمواج والطفو.
الخوارزميات والخصوصية
لصياغة التوصيات، يعتمد التطبيق على نشاط المستخدم داخل Sora، وموقعه الجغرافي (عبر عنوان IP)، وتفاعلاته السابقة، بل وحتى سجل محادثاته مع ChatGPT — بالرغم من إمكانية إيقاف هذا الخيار. كما يتضمن التطبيق أدوات رقابة أبوية عبر ChatGPT، تتيح للأهل التحكم بمن يمكنه مراسلة أطفالهم. 

  • «أوبن إيه آي» تطلق نموذجين للذكاء الاصطناعي قابلين للتشغيل على الحواسيب

نموذج مجاني ومخاوف السلامة
الإصدار الجديد يشكّل لحظة قد تضاهي ما حققه ChatGPT في عالم المحادثات. سيتوفر التطبيق مجانًا عند الإطلاق. التطبيق الجديد يتيح إنتاج مشاهد معقدة، مثل شخص يؤدي حركة شقلبة خلفية على لوح تجديف وسط المياه مع محاكاة دقيقة لحركة الأمواج والطفو.
وفي عصر التزييف العميق والمعلومات المضللة عبر الإنترنت، يشعر كثر بالقلق إزاء انتشار فيديوهات الذكاء الاصطناعي.لهذا اعتمدت سورا على نماذج "صعّبت إنتاج محتوى ضار" على التطبيق، كما أكدت اتباع نهج "محافظ" في الإشراف على المحتوى. 
الإتاحة المبدئية
يتوافر التطبيق حاليا لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا، ولم تحدد "أوبن إيه آي" موعدا لإتاحة التطبيق لجميع المستخدمين حول العالم. حيث سيطرح في البداية لمستخدمي هواتف آيفون من آبل، ويمكن تحميله من متجر آب ستور مجانًا، لكن القدرة على إنشاء حساب واستخدام التطبيق تظل مرتبطة بتلقي دعوة خاصة للتجربة في الوقت الحالي، وتخطط  أوبن ايه آي، لإتاحة التطبيق لاحقًا لأجهزة أندرويد، في حين ستوفر الشركة أيضًا الإصدار المطور Sora 2 عبر موقعها الإلكتروني Sora.com.
لمياء الصديق (أبوظبي)

أوبن أيه آي
منصات التواصل الاجتماعي
الذكاء الاصطناعي
