افتتاح أول مركز لتجربة الروبوتات البشرية في الصين

افتتحت الصين، أول مركز من نوعه لتجربة الروبوتات البشرية في مدينة ووشي بمقاطعة جيانغسو، حيث يضم ثمانية مناطق تفاعلية غامرة بمواضيع متنوعة مثل مباريات الملاكمة، ألعاب الشطرنج والورق، إلى جانب خدمات مرتبطة بالصناعات والأعمال وحتى شؤون المنزل.

وأبهر الكلب الروبوتي، المتطور للغاية زوار المعرض، حيث يستطيع اللعب وبإمكانه حمل الطرود وإنجاز مهام أخرى.

التوسع من الصناعة إلى الخدمات

يؤكد الخبراء أن استخدام الروبوتات البشرية سيتوسع تدريجيًا من المجالات الصناعية التقليدية مثل تصنيع السيارات، الأجهزة الإلكترونية، واللوجستيات الذكية، إلى قطاع الخدمات التجارية خلال السنوات الخمس المقبلة.

سوق ضخم بانتظار الانفجار

بحسب تشونغ شينغلونغ، مدير مكتب أبحاث الذكاء الاصطناعي في "مركز تنمية صناعة المعلومات الصيني"، فإن سوق الروبوتات البشرية العالمي من المتوقع أن يصل إلى 154 مليار دولار أميركي بحلول عام 2035. كما يُقدَّر أنه بعد عام 2045 سيكون هناك أكثر من 100 مليون روبوت بشري مستخدم في الصين بمختلف الصناعات، لتصل القيمة السوقية إلى حوالي 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار أميركي).وفق موقع "bastillepost".





خدمات متعددة ورؤية مستقبلية

ستُستخدم هذه الروبوتات على نطاق واسع في رعاية المسنين، التأهيل الطبي، خدمات البيع بالتجزئة، وغيرها من المجالات الخدمية. كما يتوقع الخبراء أنه خلال 5 إلى 10 سنوات ستتداخل صناعة الروبوتات البشرية مع صناعات الحواسيب الشخصية والهواتف الذكية، لتشكّل نظامًا صناعيًا ضخمًا ومتكاملًا.

وتساهم هذه المراكز في توليد مجموعة كبيرة من البيانات المتعلقة بالسيناريوهات المختلفة، ثم تستخدم هذه البيانات من قبل شركات الروبوتات لتحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.











وتحل بهذه الطريقة إحدى أكبر المشاكل التي تواجه قطاع الروبوتات في الصين، إذ كانت تحتاج الشركات لتدريب الروبوتات بشكل منفصل دون وجود معيار ثابت لها، فضلا عن ارتفاع تكلفة التدريب وجمع البيانات الفردي.

كما تعمل هذه المعسكرات كجزء من سياسة الصين الموحدة للروبوتات، وهي تضمن أن جميع الروبوتات تحصل على قدر متساو من البيانات وفرصة في التدريب بشكل أفضل.

وتسعى الصين للتحول إلى قوة عالمية في قطاع الروبوتات البشرية، فقد اعتمدت الذكاء الاصطناعي المجسد أو الروبوتات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي كإحدى الصناعات الاستراتيجية داخل البلاد.

لمياء الصديق (أبوظبي)