تقنيات جديدة من «DeepSeek» ترتقي بأداء الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة DeepSeek الصينية الناشئة عن إطلاق تحديث تجريبي جديد لنموذجها الذكي تحت اسم DeepSeek-V3.1-Exp، واصفةً إياه بأنه خطوة مهمة تمهّد لمرحلة جديدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت الشركة، التي تتخذ من مدينة هانغتشو مقرًا لها، عبر صفحتها في منصة Hugging Face، إلى أن الإصدار يعتمد تقنية ابتكرتها مؤخرًا تحمل اسم DeepSeek Sparse Attention (DSA)، موضحةً أنه يمثل "حلقة انتقالية" في طريق تطوير بنيتها المعمارية المقبلة. كما أعلنت عن شراكات مع عدد من الشركات الصينية المصنعة للرقاقات لدعم المشروع.

ويأتي هذا التحديث بعد النجاح الكبير الذي حققه نموذجها السابق R1 مطلع العام الجاري، والذي لفت أنظار وادي السيليكون بقدراته المتقدمة.

ويركز الإصدار الجديد على تحسين كفاءة التدريب وتشغيل النماذج خصوصًا عند التعامل مع النصوص الطويلة، من خلال آلية تعزز سرعة الأداء وتخفض استهلاك الموارد.

وفي إطار سعيها لتوسيع قاعدة مستخدميها، خفّضت DeepSeek أسعار واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها بأكثر من 50%، لتواكب بذلك توجه الشركات الناشئة الصينية في خفض التكاليف وجذب المزيد من العملاء.

كما أتاحت نسخة V3.1-Terminus للتجربة عبر واجهة برمجة مؤقتة حتى 15 أكتوبر 2025.

على صعيد آخر، كشفت هواوي عن دعمها للتحديث الجديد ضمن منتجاتها الخاصة بالرقاقات الذكية، في خطوة تعزز تكامل المنظومة الصينية في قطاع الذكاء الاصطناعي.

ويُذكر أن الإصدارات الأخيرة من DeepSeek تدعم معمارية FP8 إلى جانب BF16. وتُعرف صيغة FP8 بأنها أقل دقة لكنها أسرع وأكثر كفاءة في استهلاك الذاكرة، مما يجعلها مثالية لتشغيل النماذج الكبيرة على أجهزة محدودة العتاد، بينما تُعد صيغة BF16 (Brain Floating Point 16) خيارًا أكثر دقة وملاءمة لعمليات تدريب النماذج الضخمة.