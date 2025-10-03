السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
تقنية مبتكرة تحذر من الانهيارات الأرضية قبل وقوعها

3 أكتوبر 2025 11:30

 طور باحثون في ولاية بنسلفانيا، تقنية مبتكرة للكشف المبكر عن الحفر الأرضية قبل أن تتشكل على السطح، باستخدام كابلات الألياف الضوئية الممتدة تحت الأرض لنقل الإنترنت عالي السرعة.

وتعتمد التقنية على أداة تعرف باسم "مستشعر الصوت الموزع"، الذي يسجل الموجات الصوتية المنعكسة من الكابلات، ثم يحللها لاكتشاف أي تغييرات في كثافة وحركة التربة قد تشير إلى وجود خطر وشيك. 

وقال تايوان زو، أستاذ مشارك في الجيوفيزياء بجامعة ولاية بنسلفانيا، إنه غالبا ما نعتبر الضوضاء اليومية، مثل حركة المرور، مجرد إزعاج في البيانات، لكن بحثهم أظهر أن هذه الضوضاء تحمل معلومات قيّمة عن حركة الأرض وكثافتها، لافتا إلى أن هذه التقنية الجديدة أكثر فعالية وأقل تكلفة من أجهزة قياس الزلازل التقليدية، على الرغم من أن تكلفة النظام لم تُكشف بعد.

المصدر: وام
الانهيارات الأرضية
بنسلفانيا
