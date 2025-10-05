الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
سورا 2.. يحول صورك وصوتك إلى فيديوهات إبداعية بالذكاء الاصطناعي

5 أكتوبر 2025 14:03

منذ وقت طويل تتيح تطبيقات الذكاء الاصطناعي إنتاج فيديوهات من خلال أوامر نصية، لكن شركة أوبن أيه.آي المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي الأشهر تشات جي.بي.تي  ترغب في تسهيل توليد فيديوهات مرحة قابلة للمشاركة من خلال السماح للمستخدمين بإضافة وجوههم إلى الفيديوهات.

بمجرد أن يصور المستخدمون فيلماً بالصوت لأنفسهم في تطبيق سورا الجديد، من أوبن أيه.آي، يمكن للبرنامج إنتاج لقطات فيديو لهم وفق أي سيناريو يحددونه له بالأوامر الصوتية.

وعرضت أوبن أيه.آي أمثلة لمقاطع فيديو مولدة بأوامر مكتوبة  مثل " أريد فيديو يصور رجلاً يقوم بحركة بهلوانية خلفية على لوح تزلج" أو "فيديو لراقصة على الجليد تؤدي قفزة ثلاثية مع قطة على رأسها". غالباً ما تكون مقاطع الفيديو التجريبية للشركة ذات طابع غريب أو سينمائي وتضم حركات وسيناريوهات غير واقعية، ولكنها في بعض الأحيان تبدو أيضاً مشابهة للقطات الحقيقية.

كما تم تصميم تطبيق سورا الذي تم إطلاقه مبدئياً في الولايات المتحدة وكندا، لكي يعمل كشبكة إنترنت للفيديوهات المولدة بالذكاء الاصطناعي.

ويمكن للمستخدمين ليس فقط رؤية وتحرير الفيديوهات التي أنشأها آخرون، لكن أيضا إضافة أصدقائهم المسجلين على تطبيق سورا إلى فيديوهاتهم الخاصة. تم إطلاق الإصدار الأول من نموذج الذكاء الاصطناعي سورا في العام الماضي.

ووفقاً لشركة أوبن أيه.آي فإن التطبيق سورا أفضل الآن في توليد فيديوهات تحتوي على حركات معقدة مثل ألعاب الجمباز. وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن أوبن أيه.آي تعتزم تبني نهجاً جديدا ًلاستخدام محتوى وشخصيات تتمتع بحماية حقوق الملكية الفكرية في تطبيق سورا. 

المصدر: وكالات
