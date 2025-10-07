تحالف المليارات.. OpenAI وAMD تطلقان صفقة تاريخية في الذكاء الاصطناعي

في خطوة تعيد رسم خريطة صناعة الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة AMD عن توقيع اتفاقية توريد شرائح متعددة السنوات مع OpenAI، في صفقة تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، لتوفير قدرة حوسبة تصل إلى 6 جيجاوات أي ما يكفي لتزويد نحو 4.5 ملايين منزل بالطاقة.





تأتي هذه الصفقة الضخمة في وقت تسابق فيه OpenAI الزمن لتوسيع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي وبناء مراكز بيانات هائلة ضمن مشروع Stargate، الذي يهدف إلى تحقيق قدرة تشغيل تتجاوز 7 جيجاوات عالميًا.





شراكة استراتيجية تعيد التوازن في سباق الرقائق



بموجب الاتفاق، ستزوّد AMD شركة OpenAI بعدة أجيال من معالجاتها الرسومية Instinct GPUs، بدءًا من طراز Instinct MI450 المقرر إطلاقه في النصف الثاني من عام 2026. وتؤكد AMD أن سلسلة MI450 ستتفوق على نظيراتها من Nvidia Rubin CPX بفضل تحسينات في العتاد والبرمجيات، طُورت جزئيًا بالتعاون مع OpenAI نفسها.





تُستخدم حاليًا معالجات AMD MI355X وMI300X في عدد من مهام الذكاء الاصطناعي الخاصة بـOpenAI، خاصة في عمليات الاستدلال الخاصة بالنماذج اللغوية الضخمة، نظرًا لسعتها العالية في الذاكرة وسرعة عرض النطاق الترددي.





اتفاق يتضمن شراكة مالية غير مسبوقة

تتضمن الصفقة ووفقاً لموقع "تك كرانش" بندًا يمنح OpenAI الحق في شراء ما يصل إلى 160 مليون سهم من AMD — أي نحو 10% من الشركة — على مراحل مرتبطة بتقدم تنفيذ المشروع. الدفعة الأولى من الأسهم ستُفعّل مع تسليم أول جيجاوات من القدرة، بينما ترتبط الدفعات اللاحقة ببلوغ AMD أهدافًا محددة في سعر سهمها حتى 600 دولار، بعدما قفز السهم من 164.67 إلى 222.24 دولارًا فور الإعلان عن الصفقة.







تصريحات قوية تؤكد عمق التحالف





قالت ليزا سو، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة AMD:"نحن متحمسون للشراكة مع OpenAI لتقديم قدرات حوسبة هائلة للذكاء الاصطناعي. هذه الشراكة تجمع أفضل ما في AMD وOpenAI في تعاون هو الأكبر من نوعه لدفع حدود الابتكار".



من جهته، وصف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـOpenAI، الاتفاق بأنه "خطوة محورية نحو بناء القدرة الحوسبية اللازمة لتحقيق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي".



صفقات متلاحقة تعزز هيمنة OpenAI



تأتي هذه الصفقة بعد سلسلة من التحالفات العملاقة، إذ أعلنت Nvidia مؤخرًا عن استثمار يصل إلى 100 مليار دولار في OpenAI، إلى جانب اتفاق بقيمة 10 مليارات دولار مع Broadcom لتصميم شرائح مخصصة، فضلًا عن شراكات مع Samsung وSK Hynix لتوريد شرائح الذاكرة وإنشاء مراكز بيانات في كوريا الجنوبية.

بهذه الخطوة، تؤكد OpenAI أنها لا تكتفي بقيادة السباق البرمجي، بل تمضي بخطى واثقة نحو السيطرة على البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي.







