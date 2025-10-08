الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

ثورة جديدة في "تشات جي بي".. تطبيقات تفاعلية داخل المحادثة

8 أكتوبر 2025 11:45

أعلن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عن إطلاق AgentKit، مجموعة أدوات شاملة لبناء ونشر وكلاء الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال فعالية Dev Day 2025 للشركة.


وقال ألتمان:"AgentKit هو مجموعة كاملة من اللبنات الأساسية المتاحة على منصة OpenAI، مصممة لمساعدتك على نقل الوكلاء من مرحلة النموذج الأولي إلى الإنتاج. كل ما تحتاجه لبناء وتطوير وتحسين تدفقات عمل الوكلاء مع مرونة أقل تعقيدًا".

اقرأ أيضاً.. روبوتات تتعلم وتتفاعل كما لو كانت بشرية.. ثورة حقيقية في الذكاء الاصطناعي



تسريع بناء الوكلاء ومنافسة قوية

يُبرز إطلاق AgentKit سعي OpenAI لزيادة اعتماد المطورين عن طريق جعل عملية بناء الوكلاء أسرع وأسهل. كما يمثل خطوة تنافسية ضد منصات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تتسابق لتقديم أدوات متكاملة لبناء وكلاء مستقلين للشركات قادرين على أداء مهام معقدة، وليس مجرد الاستجابة للأوامر النصية.

ويأتي AgentKit ضمن عدة إعلانات خلال Dev Day، من بينها إطلاق إمكانية بناء التطبيقات مباشرة داخل ChatGPT، الذي وصل عدد مستخدميه النشطين أسبوعيًا إلى 800 مليون مستخدم.

 
المميزات الأساسية لـ AgentKit


Agent Builder: أشار ألتمان إلى أنه يشبه Canva لبناء الوكلاء، حيث يوفر طريقة سريعة وبصرية لتصميم المنطق والخطوات والأفكار، ويعتمد على Responses API الذي يستخدمه مئات الآلاف من المطورين بالفعل.

ChatKit: واجهة محادثة قابلة للتضمين تسمح للمطورين بإضافة تجربة الدردشة إلى تطبيقاتهم الخاصة، مع إمكانية الحفاظ على العلامة التجارية وتدفقات العمل الخاصة بهم.

Evals for Agents: أدوات لتقييم أداء وكلاء الذكاء الاصطناعي، تشمل تقييم الخطوات خطوة بخطوة، مجموعات بيانات لتقييم مكونات الوكيل الفردية، تحسين الأوامر تلقائيًا، وتشغيل التقييمات على نماذج خارجية مباشرة من منصة OpenAI.

Connector Registry: وصول آمن لربط الوكلاء بالأدوات الداخلية وأنظمة الطرف الثالث عبر لوحة تحكم إدارية مع الحفاظ على الأمان والتحكم الكامل.
 


عرض عملي لإثبات السهولة

أثبتت كريستينا هوانغ، مهندسة في OpenAI، سهولة استخدام AgentKit، حيث قامت ببناء تدفق عمل كامل لوكلاء الذكاء الاصطناعي ووكيلين حقيقيين على المسرح خلال أقل من ثماني دقائق.

 


ووفقاً لموقع "تك كرانش" قال ألتمان:"هذه كلها الأدوات التي تمنينا لو توفرت لنا عندما كنا نحاول بناء وكلائنا الأوائل".
وأشار أيضًا إلى أن OpenAI قد وقعت بالفعل مع عدة شركاء إطلاق قاموا بتوسيع نطاق وكلائهم باستخدام AgentKit.


إسلام العبادي(أبوظبي)

تشات جي بي تي
أوبن أيه آي
الذكاء الاصطناعي
