ودّع المقاطع المزعجة.. فيسبوك يطلق خوارزمية تفهم ما تحب!

في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم ومنافسة تيك توك، أعلنت شركة ميتا الثلاثاء عن تحديث جديد في خوارزمية فيسبوك، يركّز على عرض المزيد من مقاطع Reels المخصّصة بناءً على تفضيلات المستخدمين وسلوكهم داخل التطبيق.







خوارزمية ذكية وتفاعل أكبر



يشمل التحديث ميزات جديدة تمنح المستخدمين تحكّمًا أوسع في نوعية المقاطع التي يشاهدونها، مثل إمكانية تحديد خيار "غير مهتم" (Not Interested) لأي مقطع أو تعليق، ما يسمح لمحرك التوصيات بالتكيّف فورًا مع رغباتهم.

كما تم تحسين ميزة "الحفظ" (Save) لتسهيل جمع المقاطع والمنشورات المفضّلة في مكان واحد، ما يجعل عملية العودة إليها لاحقًا أكثر بساطة وتنظيمًا.

معالجة الشكاوى وتعزيز جودة المحتوى







ووفقاً لموقع "تك كرنش" تأتي هذه التحديثات استجابةً لشكاوى واسعة من المستخدمين الذين أبدوا انزعاجهم من ظهور مقاطع مزعجة أو منخفضة الجودة أو احتيالية، بما في ذلك تلك المولّدة بالذكاء الاصطناعي.

وتشير ميتا إلى أن الخوارزمية الجديدة ستعمل على زيادة نسبة المقاطع الحديثة، إذ سيُعرض للمستخدمين 50% أكثر من الريلز التي تم تحميلها في اليوم نفسه.

اقتراحات بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي



أضاف فيسبوك أيضًا ميزة الاقتراحات الذكية للبحث، التي توفّر للمستخدمين كلمات مفتاحية مشابهة لتلك التي تظهر أسفل مقاطع تيك توك، مما يساعدهم على استكشاف محتوى جديد بسهولة.



فقاعات الأصدقاء



ومن بين أبرز الإضافات، ميزة "فقاعات الأصدقاء" (Friend Bubbles) التي ستظهر على الريلز وفي الصفحة الرئيسية، بحيث يمكن للمستخدم رؤية المقاطع التي أعجب بها أصدقاؤه والتفاعل معهم مباشرة عبر الضغط على فقاعة تظهر فيها صورة الملف الشخصي وفتح محادثة خاصة.

بهذه الخطوات، تسعى ميتا إلى جعل تجربة فيسبوك أكثر تخصيصًا وتفاعلًا، في وقت تشتد فيه المنافسة بين منصات الفيديو القصير عالميًا.





إسلام العبادي(أبوظبي)