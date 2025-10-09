الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

ذكاء اصطناعي يفك شفرة لغة البروتين ويكشف أسرار تطور الكائنات الحية

ذكاء اصطناعي يفك شفرة لغة البروتين ويكشف أسرار تطور الكائنات الحية
9 أكتوبر 2025 11:03

كشف فريق بحثي صيني من معهد علم الحيوان التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، عن آلية رئيسية تفسر كيفية تطوير كائنات حية مختلفة لوظائف متشابهة بشكل مستقل عند التكيف مع بيئات متماثلة، وذلك باستخدام نموذج لغوي للبروتين يعتمد على تقنيات بالذكاء الاصطناعي.
وأوضح الفريق البحثي، أن الدراسة كشفت عن الدور الحاسم لملامح البروتين عالية المستوى في ظاهرة "التطور المتقارب"، أي ظهور السمة نفسها بشكل متكرر ومستقل في سلالتين أو أكثر من الأنواع خلال مسار التطور، وهو ما يعكس في كثير من الأحيان تكيفا وظيفيا مع ظروف بيئية محددة.
وأشار الفريق إلى أنه على الرغم من البعد التطوري الكبير بين الخفافيش والحيتان المسننة، فقد تمكن كلاهما من تطوير القدرة على استشعار البيئة المحيطة عبر تحديد الموقع بالصدى.
وتوصل الفريق إلى إطار تحليلي حسابي أطلق عليه اسم "ACEP"، ويكمن جوهر الابتكار في استخدام نموذج لغوي للبروتين مدرب مسبقا.
وقال تسو تشنغ تينغ قائد الفريق البحثي من المعهد، إنه يمكن لنموذج لغة البروتين فهم الخصائص والأنماط الهيكلية والوظيفية الأعمق وراء تسلسلات الأحماض الأمينية.
وأضاف أن هذا العمل لا يعمق فهم قوانين تطور الحياة فحسب، بل يظهر أيضا الإمكانيات القوية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في حل القضايا البيولوجية المعقدة، معربا عن أمله في تحقيق تطبيق أوسع وأكثر فعالية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في علم الأحياء التطوري في المستقبل.

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي ينجح في تصنيف الأجرام النجمية
سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
المصدر: وام
الذكاء الاصطناعي
الصين
الكائنات الحية
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©