الذكاء الاصطناعي

«جوجل» تطلق ميزة جديدة لتجربة الأحذية باستخدام الذكاء الاصطناعي

«جوجل» تطلق ميزة جديدة لتجربة الأحذية باستخدام الذكاء الاصطناعي
11 أكتوبر 2025 15:09

أعلنت شركة جوجل عن توسيع ميزة "التجربة الافتراضية – Try On" المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتشمل فئة الأحذية، بعد أن كانت مقتصرة سابقًا على الملابس فقط.
وتتيح الميزة للمستخدمين تجربة الأحذية الرياضية أو الرسمية أو ذات الكعب العالي افتراضيًا قبل الشراء، سواء عبر محرك البحث أو متجر Google Shopping.
ويمكن للمستخدم، عند تصفح منتج معين، النقر على زر "جرّبها الآن – Try it on" ورفع صورة شخصية كاملة، لتُنشئ التقنية صورة واقعية تُظهر شكل الحذاء على الجسم بدقة عالية.
وتؤكد جوجل أن النظام الجديد قادر على تحليل الأبعاد والأعماق بدقة، ما يتيح عرض نتائج تحاكي التفاصيل الطبيعية للجسم والملابس بشكل واقعي.
كما تتيح الميزة للمستخدمين مقارنة الأحذية المجربة افتراضيًا بسهولة، مما يساعد في اتخاذ قرارات الشراء بثقة أكبر ومن دون الحاجة لزيارة المتاجر التقليدية.
ورغم أن التقنية ما تزال في مرحلة تجريبية، أشارت الشركة إلى أنها قد تُخطئ في بعض التفاصيل، مثل تحديد شكل الجسم أو نوع القماش، لكنها تمنح المستخدم تصورًا دقيقًا عن الإطلالة النهائية.
وأوصت جوجل المستخدمين باستخدام صور شخصية واضحة ومأخوذة بإضاءة جيدة وخلفية مرتبة، مع ارتداء ملابس مناسبة تسهّل على النظام تحديد شكل الجسم بدقة.
يُذكر أن ميزة "Try On" كانت متاحة في الولايات المتحدة فقط عند إطلاقها مطلع العام، إلا أنها بدأت الآن بالوصول إلى كندا وأستراليا واليابان، مع خطط للتوسع في أسواق إضافية خلال الفترة المقبلة.
وكانت جوجل قد أطلقت في وقت سابق تطبيقًا تجريبيًا باسم "Doppl"، يتيح للمستخدمين تجربة الملابس افتراضيًا عبر نموذج رقمي متحرك يمثلهم أو نسخة من ابتكار الذكاء الاصطناعي، لاختبار أنماط وأذواق متنوعة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين تجربة التسوق الإلكتروني عالميًا، وعند إطلاقها في المنطقة العربية، يُتوقع أن تساعد المتسوقين على اختيار المقاسات بدقة وتقييم المظهر الواقعي للمنتجات، ما يقلل معدلات الإرجاع ويعزز الثقة بالشراء عبر الإنترنت.

