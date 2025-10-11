«ChatGPT» يقترب من دور الطبيب الخاص

تستعد شركة OpenAI لإطلاق وضع جديد في ChatGPT تحت اسم "وضع الطبيب – Clinician Mode"، يهدف إلى تقليل الأخطاء المحتملة في الردود الطبية التي يقدمها الذكاء الاصطناعي للمستخدمين، وذلك بحسب تقارير تقنية حديثة.

ويأتي هذا التطوير بعد حادثة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية، حين تعرّض أحد المستخدمين لنوبة ذهانية ناجمة عن تسمم بالبروميد بعد استشارة ChatGPT، مما أعاد الجدل حول مدى أمان الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في الأمور الصحية الحساسة.

وبحسب المهندس تيبور بلاهو من شركة AIPRM المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، فقد تم رصد شيفرات برمجية جديدة داخل واجهة ChatGPT تشير إلى وجود إعداد جديد يحمل اسم "وضع الطبيب"، يبدو أنه مصمّم لتقديم إجابات طبية دقيقة مستندة إلى مصادر موثوقة.

ورغم عدم إعلان OpenAI رسميًا عن الميزة بعد، إلا أن المطورين الذين فحصوا الكود البرمجي أوضحوا أن هذا الوضع الجديد قد يعتمد فقط على الأبحاث الطبية المنشورة والإرشادات السريرية المعتمدة، في محاولة للحد من الأخطاء أو المعلومات المضللة.

ويأتي هذا التوجّه في سياق تنافسي متنامٍ بين الشركات التقنية نحو تعزيز موثوقية الاستشارات الطبية الرقمية. فقد أطلقت منصة Consensus مؤخرًا وضعًا طبيًا خاصًا يعتمد على أكثر من 8 ملايين ورقة بحثية وآلاف التوصيات السريرية، لضمان تقديم ردود مبنية على أدلة علمية رصينة.

ومع أن الخطوات الجديدة تعزز دقة المعلومات الطبية في أدوات الذكاء الاصطناعي، إلا أن المخاوف العلمية ما زالت قائمة.

إذ حذّرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Scientific Reports من أن النماذج اللغوية مثل ChatGPT قد تولّد أحيانًا “هلوسات رقمية” أو مصطلحات معقدة قد تُربك المرضى وحتى الأطباء.

وفي السياق نفسه، تختبر جامعة ستانفورد نظامًا ذكيًا جديدًا باسم ChatEHR يتيح للأطباء التعامل مع السجلات الطبية إلكترونيًا بطريقة حوارية، بينما أجرت OpenAI في وقت سابق تجربة مع مؤسسة Penda Health أثبتت أن استخدام المساعدات الطبية الذكية ساهم في تقليل أخطاء التشخيص بنسبة 16٪.

ورغم عدم تحديد موعد الإطلاق الرسمي بعد، فإن مشروع “وضع الطبيب” يعكس اتجاهًا متسارعًا نحو دمج الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، مع السعي لإيجاد توازن دقيق بين التطور التكنولوجي وضمان سلامة المستخدمين.