"أنثروبيك" تطلق ذكاءً اصطناعياً يبرمج بلا توقف لمدة 30 ساعة

طورت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي أنثروبيك نموذج ذكاء اصطناعي جديد يفتح الباب أمام آفاق جديدة في عالم البرمجة.



وبحسب الشركة فإن النموذج الجديد الذي أطلقت عليه اسم كلود سونيت 4.5 يستطيع كتابة البرامج آلياً لمدة 30 ساعة متصلة تقريباً، في حين أن النسخة السابقة من هذا النموذج والتي صدرت في وقت سابق من العام الحالي، كانت تستطيع العمل لمدة 7 ساعات متصلة فقط.

ولا يقتصر التنافس في قطاع الذكاء الاصطناعي سريع النمو على تطوير منصات الدردشة فحسب، بل يتمحور أيضا حول الشركة التي توفر الأدوات الأكثر فائدة لتطوير البرمجيات.



وقد اعتمد المبرمجون أدوات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في مساعيهم لتسريع الإنتاج. وفي مايو، أصدرت شركة أوبن أيه.آي المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.تي، وكيل ذكاء اصطناعي لهندسة البرمجة يسمى كودكس لمطوري البرمجيات.

وقال شون وارد، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك: "يعيد كلود سونيت 4.5 صياغة توقعاتنا، فهو يتيح التعامل مع أكثر من 30 ساعة من البرمجة الذاتية، مما يتيح لمهندسينا إنجاز أعمال تصميم معقدة تحتاج إلى أشهر في خلال أيام قليلة للغاية، مع الحفاظ على التماسك عبر قواعد البيانات الضخمة". ووفقاً لشركة أنثروبيك، يتميز كلود سونيت 4.5 بمهارة خاصة في تحديد نقاط الضعف في تشفير البرامج التي يمكن استغلالها في الهجمات الإلكترونية. واستفادت الشركة بالفعل من هذه القدرة في تطوير برمجياتها الخاصة.