الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

"أنثروبيك" تطلق ذكاءً اصطناعياً يبرمج بلا توقف لمدة 30 ساعة

"أنثروبيك" تطلق ذكاءً اصطناعياً يبرمج بلا توقف لمدة 30 ساعة
12 أكتوبر 2025 10:04

طورت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي أنثروبيك نموذج ذكاء اصطناعي جديد يفتح الباب أمام آفاق جديدة في عالم البرمجة.

وبحسب الشركة فإن النموذج الجديد الذي أطلقت عليه اسم كلود سونيت 4.5  يستطيع كتابة البرامج آلياً لمدة 30 ساعة متصلة تقريباً، في حين أن النسخة السابقة من هذا النموذج  والتي صدرت في وقت سابق من العام الحالي، كانت تستطيع العمل لمدة 7 ساعات متصلة فقط.

ولا يقتصر التنافس في قطاع الذكاء الاصطناعي سريع النمو على تطوير منصات الدردشة فحسب، بل يتمحور أيضا حول الشركة التي توفر الأدوات الأكثر فائدة لتطوير البرمجيات.

وقد اعتمد المبرمجون أدوات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في مساعيهم لتسريع الإنتاج. وفي مايو، أصدرت شركة أوبن أيه.آي  المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.تي، وكيل ذكاء اصطناعي لهندسة البرمجة يسمى  كودكس لمطوري البرمجيات.

أخبار ذات صلة
في "جيتكس جلوبال".. "كي 2 - K2" تستعرض مستقبل التقنيات الذاتية
"أوبن ايه آي" توقف تخزين المحادثات المحذوفة في "تشات جي بي تي"

وقال شون وارد، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك: "يعيد كلود سونيت 4.5 صياغة توقعاتنا، فهو يتيح التعامل مع أكثر من 30 ساعة من البرمجة الذاتية، مما يتيح لمهندسينا إنجاز أعمال تصميم معقدة تحتاج إلى أشهر في خلال أيام قليلة للغاية،  مع الحفاظ على التماسك عبر قواعد البيانات الضخمة". ووفقاً لشركة أنثروبيك، يتميز كلود سونيت 4.5 بمهارة خاصة في تحديد نقاط الضعف في تشفير البرامج التي يمكن استغلالها في الهجمات الإلكترونية. واستفادت الشركة بالفعل من هذه القدرة في تطوير برمجياتها الخاصة.

المصدر: وكالات
شركة أنثروبيك
الذكاء الاصطناعي
الذكاء
آخر الأخبار
هالاند يقود «الجيل الذهبي» لإعادة المجد إلى النرويج
الرياضة
هالاند يقود «الجيل الذهبي» لإعادة المجد إلى النرويج
اليوم 14:26
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!
الرياضة
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!
اليوم 14:25
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
الرياضة
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
اليوم 14:23
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
الرياضة
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
اليوم 14:20
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 14:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©