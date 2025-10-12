انطلاقة عالمية مذهلة.. "سورا" يسجل مليون تحميل في 5 أيام

حقق تطبيق "سورا" (Sora) من شركة أوبن أيه آي (OpenAI) انطلاقة عالمية مذهلة، بعدما تجاوز حاجز المليون تحميل خلال خمسة أيام فقط من إطلاقه رسميًا. ويتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر أوامر نصية، ما جعله يتصدر متاجر التطبيقات حول العالم في وقت قياسي.



ويعتبر هذا الإنجاز تأكيدًا على ريادة "أوبن أيه آي" في مجال الابتكار التقني، بعد النجاح الكبير الذي حققه تطبيقها السابق ChatGPT. ومع الشعبية الواسعة التي حصدها "سورا"، ظهرت أيضًا انتقادات من بعض الجهات السينمائية والفنية، حيث أثيرت مخاوف من أن التطبيق قد ينتهك حقوق الملكية الفكرية بسبب انتشار مقاطع تتضمن شخصيات مأخوذة من أعمال شهيرة.

ورغم الجدل، أكدت الشركة التزامها بتطوير أدوات تحافظ على حقوق المبدعين، مع وعد بإطلاق ضوابط أكثر تفصيلًا للتحكم في إنشاء الشخصيات والمحتوى، لضمان الاستخدام المسؤول لتقنيات توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي.





ووفقاً لموقع "cnbc" أشار بيل بيبلز، رئيس قسم "سورا"، إلى أن فريق العمل يواصل جهودهم لمواكبة النمو السريع للمنصة وتلبية الطلب المتزايد، مؤكدًا أن التطبيق سيستمر في تطوير ميزاته لتلبية احتياجات المستخدمين حول العالم.





إسلام العبادي(أبوظبي)