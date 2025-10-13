"أوبن ايه آي" توقف تخزين المحادثات المحذوفة في "تشات جي بي تي"

أعلنت شركة "أوبن ايه آي" أنها ستتوقف أخيرًا عن الاحتفاظ بسجلات المحادثات المؤقتة أو المحذوفة لمعظم مستخدمي "تشات جي بي تي"، وذلك بعد أن أجبرتها قضية على الاحتفاظ بهذه السجلات "إلى أجل غير مسمى".

وكانت أوبن ايه آي تحتفظ بجميع محادثات المستخدمين في تشات جي بي تي بموجب "أمر حفظ" صدر في دعوى قضائية رفعتها صحيفة نيويورك تايمز وعدد من المؤسسات الإعلامية.

أصدرت القاضية الأميركية أونا وانغ أمرًا جديدًا، حيث وافقت فيه على طلب مشترك من "اوبن ايه آي" والمؤسسات الإخبارية لإنهاء أمر الحفظ، بحسب تقرير لموقع "Ars Technica" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ولن تحتاج أوبن ايه آي. بعد الآن إلى الاحتفاظ وفصل جميع بيانات سجلات المحادثات التي كانت من المفترض أن تُحذف لاحقًا.

وستظل المؤسسات الإخبارية قادرة على الوصول إلى جميع المحادثات المؤقتة، وحتى المحذوفة، المحفوظة بموجب أمر الحفظ حتى يوم 26 سبتمبر.

علاوة على ذلك، من المقرر أن تواصل "أوبن ايه آي" مراقبة بعض حسابات تشات جي بي تي وحفظ المحادثات المحذوفة والمؤقتة لأي مستخدم تشير إليه المؤسسات الإخبارية بعد أن بدأت في مراجعة البيانات.

كانت صحيفة نيويورك تايمز ومؤسسات إخبارية أخرى رفعت دعوى قضائية في ديسمبر 2023 ضد ، اتهمت فيها أوبن ايه آي، باستخدام موادها المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

حاولت "OpenAI" التصدي لما وصفته بمحاولة نيويورك تايمز "المراقبة الجماعية" لبيانات مستخدمي شات جي بي تي، وأثارت مخاوف تتعلق بالخصوصية، لكنها لم تتمكن من إقناع المحكمة بالحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين.



وأصدر قاضٍ أمرًا لشركة "OpenAI" بالاحتفاظ بجميع محادثات شات جي بي تي لأجل غير مسمى، بما في ذلك المحادثات العادية والمؤقتة والمحذوفة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن هذه السجلات ستثبت أن شات جي بي تي تم تدريبه على مقالاتها المحمية بحقوق الطبع والنشر، بحيث تكون مخرجات الذكاء الاصطناعي مطابقة حرفيًا أو قريبة من مقتطفات من محتواها.

وردًا على الدعاوى القضائية حقوق الطبع والنشر من المؤسسات الإخبارية، استشهدت "اوبن ايه آي" في كثير من الأحيان إلى مبدأ "الاستخدام العادل"، مدعية أنها مخوّلة لاستخدام محدود وغير مرخّص للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر لأغراض البحث والتعليق.

لمياء الصديق(أبوظبي)





