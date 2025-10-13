الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

السيارات الكهربائية تصبح أذكى.. اعرف مدى رحلتك قبل الانطلاق

السيارات الكهربائية تصبح أذكى.. اعرف مدى رحلتك قبل الانطلاق
13 أكتوبر 2025 14:50

في قفزة جديدة لعالم النقل الذكي، طوّر باحثون نظام ذكاء اصطناعي يمنح السيارات الكهربائية قدرة غير مسبوقة على "التنبؤ" بمدى رحلتها بدقة مدهشة.

لم يعد السائق مضطرًا للقلق من نفاد البطارية المفاجئ، إذ يستطيع النظام تحليل آلاف العوامل – من الطقس وحالة الطريق إلى أسلوب القيادة – ليقدّر المسافة الحقيقية التي يمكن للسيارة قطعها قبل الحاجة إلى الشحن، في تجربة تُشبه "بصيرة رقمية" تجعل المركبة أكثر وعيًا ببيئتها وسلوك مستخدمها.

وبحسب مطوري التقنية في جامعة كاليفورنيا، يعتمد النظام على خوارزميات تعلم عميق قادرة على جمع وتحليل البيانات في الزمن الفعلي، ما يمكّنه من تحديث تقديراته باستمرار أثناء الرحلة. وبهذه الطريقة، يتمكّن السائق من الحصول على توقعات دقيقة عن المدى المتبقي، بدلًا من الاعتماد على مؤشرات البطارية التقليدية التي غالبًا ما تخطئ عند تغيّر الظروف.

ووفقاً لما ذكره موقع "Electrek" تشير النتائج الأولية إلى أن الذكاء الاصطناعي الجديد يرفع دقة التقدير بنسبة تتجاوز 90% مقارنة بالأنظمة الحالية، وهو ما يمكن أن يبدّد أكبر مخاوف مستخدمي السيارات الكهربائية وهي القلق من نفاذ الطاقة في منتصف الطريق.


اقرأ أيضاً.. السيارات الكهربائية تقتحم الطرق وتعيد رسم خريطة النقل


أخبار ذات صلة
ولي عهد رأس الخيمة: الإمارات مركز دولي للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي
الذكاء الاصطناعي يكشف أسرار "شياطين الغبار" في المريخ

كما يتيح هذا الابتكار تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إذ يساعد السائقين على تعديل أسلوب القيادة لتقليل استهلاك البطارية، فضلًا عن مساهمته في تطوير خرائط شحن ذكية تعتمد على البيانات الفعلية لحركة المركبات والطرق.

ويرى خبراء النقل أن هذه الخطوة تمهّد لجيل جديد من السيارات "المدركة ذاتيًا"، القادرة على اتخاذ قرارات مبنية على تحليل البيانات والتعلّم المستمر، ما يقرّب العالم أكثر من عصر المركبات المستقلة تماماً.


إسلام العبادي(أبوظبي)

البطاريات الكهربائية
السيارات الكهربائية
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»
اليوم 01:05
رجل إطفاء روسي يعمل داخل موقع محترق بعد ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين يستبعد اتصالاً بين بوتين وترامب حالياً
اليوم 01:05
المشاركون خلال اجتماع على هامش قمة السلام في شرم الشيخ (من المصدر)
الأخبار العالمية
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة
اليوم 01:05
عنصر حوثي يطلق قذيفة تجاه مناطق مأهولة بالسكان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لا يمكن أن تخضع للسلام أو التعايش
اليوم 01:04
منصور بن زايد خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ (تصوير: عيسى الحمادي)
الأخبار العالمية
«قمة شرم الشيخ»: كفى حرباً ومرحباً بالسلام
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©