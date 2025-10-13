السيارات الكهربائية تصبح أذكى.. اعرف مدى رحلتك قبل الانطلاق

في قفزة جديدة لعالم النقل الذكي، طوّر باحثون نظام ذكاء اصطناعي يمنح السيارات الكهربائية قدرة غير مسبوقة على "التنبؤ" بمدى رحلتها بدقة مدهشة.



لم يعد السائق مضطرًا للقلق من نفاد البطارية المفاجئ، إذ يستطيع النظام تحليل آلاف العوامل – من الطقس وحالة الطريق إلى أسلوب القيادة – ليقدّر المسافة الحقيقية التي يمكن للسيارة قطعها قبل الحاجة إلى الشحن، في تجربة تُشبه "بصيرة رقمية" تجعل المركبة أكثر وعيًا ببيئتها وسلوك مستخدمها.





وبحسب مطوري التقنية في جامعة كاليفورنيا، يعتمد النظام على خوارزميات تعلم عميق قادرة على جمع وتحليل البيانات في الزمن الفعلي، ما يمكّنه من تحديث تقديراته باستمرار أثناء الرحلة. وبهذه الطريقة، يتمكّن السائق من الحصول على توقعات دقيقة عن المدى المتبقي، بدلًا من الاعتماد على مؤشرات البطارية التقليدية التي غالبًا ما تخطئ عند تغيّر الظروف.





ووفقاً لما ذكره موقع "Electrek" تشير النتائج الأولية إلى أن الذكاء الاصطناعي الجديد يرفع دقة التقدير بنسبة تتجاوز 90% مقارنة بالأنظمة الحالية، وهو ما يمكن أن يبدّد أكبر مخاوف مستخدمي السيارات الكهربائية وهي القلق من نفاذ الطاقة في منتصف الطريق.





كما يتيح هذا الابتكار تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إذ يساعد السائقين على تعديل أسلوب القيادة لتقليل استهلاك البطارية، فضلًا عن مساهمته في تطوير خرائط شحن ذكية تعتمد على البيانات الفعلية لحركة المركبات والطرق.





ويرى خبراء النقل أن هذه الخطوة تمهّد لجيل جديد من السيارات "المدركة ذاتيًا"، القادرة على اتخاذ قرارات مبنية على تحليل البيانات والتعلّم المستمر، ما يقرّب العالم أكثر من عصر المركبات المستقلة تماماً.







إسلام العبادي(أبوظبي)