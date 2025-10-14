كاليفورنيا تُقرّ قانوناً تاريخياً لحماية الأطفال من روبوتات الدردشة

وقّع حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، الاثنين، مشروع قانون تاريخي ينظّم عمل روبوتات الدردشة المصاحبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتصبح كاليفورنيا بذلك أول ولاية في الولايات المتحدة تُلزم مشغّلي هذه الأنظمة بتطبيق بروتوكولات أمان صارمة لحماية المستخدمين الأكثر عرضة للخطر، وبخاصة الأطفال.



ووفقاً لموقع "تك كرانش" يهدف القانون المعروف باسم SB 243 إلى منع الأضرار المحتملة الناجمة عن محادثات الذكاء الاصطناعي، ويحمّل الشركات، من كبرى المختبرات مثل ميتا وأوبن إيه آي إلى الشركات الناشئة مثل Character AI وReplika، مسؤولية قانونية مباشرة إذا فشلت روبوتاتها في الالتزام بمعايير السلامة.



اقرأ أيضاً.. نظام حماية جديد ورقابة أبوية صارمة في "تشات جي بي تي"





وأكد نيوسوم أن التقنيات الناشئة مثل روبوتات الدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تُلهم وتربط بين الناس، لكنها في الوقت نفسه قد تستغل وتعرض الأطفال للخطر، مشددًا على أن الولاية ستواصل ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي بمسؤولية تامة لحماية الأطفال.







وسيدخل القانون حيز التنفيذ في يناير 2026، ويلزم الشركات بالتحقق من عمر المستخدمين، وتقديم تحذيرات واضحة بشأن مخاطر روبوتات الدردشة، واتباع بروتوكولات لمواجهة حالات إيذاء النفس، مع تقديم تقارير منتظمة إلى وزارة الصحة العامة. كما يمنع القانون تقديم روبوتات الدردشة كمختصين صحيين أو نفسيين.

وقد بدأت بعض الشركات بالفعل بتطبيق ضوابط أبوية وأنظمة للكشف عن إيذاء النفس، فيما أكدت Character AI التزامها بالقوانين الجديدة والعمل مع الجهات التنظيمية لتطوير إطار قانوني للتقنيات الناشئة.



اقرأ أيضاً.. تحذير من رئيس تشات جي بي تي.. تحقق دائماً قبل أن تثق بالإجابات!



وأشار السيناتور ستيف باديلا إلى أن القانون خطوة مهمة نحو وضع ضوابط لتكنولوجيا قوية جدًا، داعيًا الولايات الأخرى إلى إدراك المخاطر والتحرك لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، خاصة في ظل غياب تحرك فعلي من الحكومة الفيدرالية.



ويُذكر أن SB 243 هو ثاني تشريع رئيسي في كاليفورنيا خلال أسابيع لتنظيم الذكاء الاصطناعي، بعد SB 53 الذي يفرض متطلبات شفافية على كبرى شركات الذكاء الاصطناعي ويحمي المبلغين عن المخالفات. أما ولايات أخرى مثل إيلينوي ونيفادا ويوتا فقد سنت قوانين لتقييد استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي كبديل عن العلاج النفسي أو الرعاية الصحية المرخصة.







إسلام العبادي(أبوظبي)