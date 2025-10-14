التلخيص بضغطة زر: "جوجل" تدمج الذكاء الاصطناعي داخل "كروم"

أطلقت جوجل أداة جديدة داخل متصفح كروم على نظام أندرويد تهدف إلى مساعدة المستخدمين على تلخيص محتوى أي صفحة ويب بضغطة واحدة، بالاعتماد على قدرات نموذج الذكاء الاصطناعي "جيميني"، كما تساعد المستخدمين على فهم صفحات الويب المعقدة بسهولة، وذلك من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ضمن واجهة جديدة تُعرف باسم Gemini Overlay.

المساعد الذكي داخل المتصفح

تبدأ الواجهة الجديدة من أسفل الشاشة إلى أعلاها، حيث تظهر أولاً خانة لإدخال سؤال يمكن للمستخدم توجيهه مباشرة إلى "جيميني" للحصول على إجابة فورية.

تليها خاصية "Ask about page"، والتي تتيح للمستخدم طلب توضيح فقرة معينة في الصفحة أو مقارنة عنصرين مذكورين داخل النص. بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" .

ميزة التلخيص

الميزة الأبرز في هذا التحديث هي زر "Summarize" الجديد، الذي يتيح للمستخدم الحصول على ملخص فوري للمحتوى المعروض على الشاشة.

تهدف الميزة الجديدة، إلى مساعدة المستخدمين على فهم الصفحات الطويلة أو المعقدة بسهولة، سواء كانت مقالات إخبارية أو نتائج بحث أو حتى صفحات داخل تطبيق "جوجل نيوز"

إتاحة الميزة

الميزة متاحة على على أجهزة بيكسل العاملة بإصدار أندرويد 16 أو النسخة التجريبية QPR2 Beta 2، ومن المتوقع أن يتم توسيع نطاقها تدريجيًا إلى المزيد من الأجهزة قريبًا، ما يجعل تصفح الإنترنت أكثر ذكاءً وسهولة بفضل "جيميني".

يمكن الوصول إلى الميزة على أجهزة آيفون من خلال رمز صغير على يسار شريط العنوان في تطبيق "كروم"، يشبه كومة أوراق مع علامة "+".

يظهر خيار "Ask Gemini" بعد النقر عليه الذي يفتح واجهة جيميني لتقديم تلخيص فوري للمحتوى المعروض.

جيميني ..مساعد رقمي

تأتي الميزة الجديدة ضمن رؤية "جوجل" لتحويل جيميني إلى مساعد رقمي متكامل، إذ أصبح قادرًا ليس فقط على تلخيص النصوص، بل أيضًا على التعرف على محتوى الشاشة بفضل ميزة "Share screen with Live".

تتيح هذه الخاصية للمستخدمين مثلًا طلب مقارنة منتجات داخل تطبيقات التسوق، أو فهم تعليمات تركيب معقدة لمنتج ما بمجرد ظهوره على الشاشة.

ويشترط لتفعيل هذه الميزة تثبيت تطبيق جيميني على الهاتف، سواء من متجر "جوجل بلاي" أو "آب ستور".

كما يمكن لمستخدمي هواتف بيكسل استبدال مساعد "جوجل" التقليدي بجيميني عبر الإعدادات، للحصول على إجابات أكثر تفصيلًا وذكاءً.

تمثّل ميزة «التلخيص الذكي» في متصفح جوجل كروم خطوة جديدة في دمج الذكاء الاصطناعي داخل تجربة التصفح اليومية، لتجعل الوصول إلى المعلومة أسرع وأكثر سلاسة. ومع تطور هذه التقنية، يبدو أن مستقبل الإنترنت يتجه نحو محتوى ذكي يُفهم ويُختصر تلقائيًا، مما يتيح للمستخدمين التركيز على الفهم لا البحث، وعلى الفكرة لا التفاصيل.

لمياء الصديق (أبوظبي)