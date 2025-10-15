نوكيا: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مستقبل أمن الشبكات في المنطقة

أكدت داليا نبيل، رئيس قسم ما قبل البيع لتطبيقات الخدمات السحابية والشبكات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة نوكيا، أن أسواق المنطقة تسير بخطى متسارعة لمجاراة وتجاوز العديد من الأسواق العالمية المتقدمة في تبني التقنيات الحديثة، لافتة إلى ارتفاع الاستثمارات في المنطقة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتحسين أداء الشبكات.

وقالت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات جيتكس جلوبال 2025 في دبي، إن الذكاء الاصطناعي بات يرسم مستقبل أمن الشبكات ومسارات التصدي للهجمات السيبرانية.

وأفادت بأن الذكاء الاصطناعي والرقمنة يسهمان في خدمة مختلف القطاعات بما يساعد في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية وخفض استهلاك الطاقة، لافتة إلى أن الشركة تقدم العديد من التطبيقات والخدمات في هذا الإطار.

وأكدت أن نوكيا اليوم ليست فقط رمزاً لتاريخ الاتصالات، بل محرك رئيسي لمستقبلها، موضحة أنهم يعملون لتمكين المجتمعات رقمياً، وبناء شبكات أكثر ذكاءً وأماناً واستدامةً.

وحول جيتكس، أفادت بأن الشركة ترى في الحدث منصة عالمية كبرى تقوم خلالها بعرض أحدث ابتكاراتنا في مجالات الشبكات اللاسلكية "الراديوية"، والألياف البصرية، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني، من خلال منظومتنا الشاملة التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة وكفاءة الطاقة.

واستعرضت أحد الحلول الذي يعتمد على تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للتنبؤ بالتهديدات الأمنية قبل وقوعها.

وقالت إن النظام يتميز بقدرته على تحليل أنماط حركة البيانات في الشبكة، والتعرّف على السلوكيات غير الاعتيادية، والتعامل مع الهجمات الإلكترونية بشكل استباقي عبر إعادة توجيه حركة المرور أو عزل المناطق المتأثرة قبل أن يحدث أي انقطاع أو ضرر.

وأوضحت أن هذا النظام يُستخدم من قبل مشغلي شبكات الاتصالات والمؤسسات الكبرى لحماية بنيتها التحتية الرقمية، مشيرة إلى أن نوكيا لا تبيع هذه الحلول للأفراد، بل تقدمها لقطاعات الاتصالات والشركات الصناعية والحكومية عبر نماذج تعاون مختلفة.