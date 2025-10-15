الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

نوكيا: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مستقبل أمن الشبكات في المنطقة

نوكيا: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مستقبل أمن الشبكات في المنطقة
15 أكتوبر 2025 16:41

أكدت داليا نبيل، رئيس قسم ما قبل البيع لتطبيقات الخدمات السحابية والشبكات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة نوكيا، أن أسواق المنطقة تسير بخطى متسارعة لمجاراة وتجاوز العديد من الأسواق العالمية المتقدمة في تبني التقنيات الحديثة، لافتة إلى ارتفاع الاستثمارات في المنطقة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتحسين أداء الشبكات.

وقالت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات جيتكس جلوبال 2025 في دبي، إن الذكاء الاصطناعي بات يرسم مستقبل أمن الشبكات ومسارات التصدي للهجمات السيبرانية.

وأفادت بأن الذكاء الاصطناعي والرقمنة يسهمان في خدمة مختلف القطاعات بما يساعد في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية وخفض استهلاك الطاقة، لافتة إلى أن الشركة تقدم العديد من التطبيقات والخدمات في هذا الإطار.

وأكدت أن نوكيا اليوم ليست فقط رمزاً لتاريخ الاتصالات، بل محرك رئيسي لمستقبلها، موضحة أنهم يعملون لتمكين المجتمعات رقمياً، وبناء شبكات أكثر ذكاءً وأماناً واستدامةً.

أخبار ذات صلة
«النفق البيومتري» لشرطة دبي يتعرف على البصمة الحركية
تقييم جاهزية موظفي حكومة دبي في الذكاء الاصطناعي

وحول جيتكس، أفادت بأن الشركة ترى في الحدث منصة عالمية كبرى تقوم خلالها بعرض أحدث ابتكاراتنا في مجالات الشبكات اللاسلكية "الراديوية"، والألياف البصرية، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني، من خلال منظومتنا الشاملة التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة وكفاءة الطاقة.

واستعرضت أحد الحلول الذي يعتمد على تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للتنبؤ بالتهديدات الأمنية قبل وقوعها.

وقالت إن النظام يتميز بقدرته على تحليل أنماط حركة البيانات في الشبكة، والتعرّف على السلوكيات غير الاعتيادية، والتعامل مع الهجمات الإلكترونية بشكل استباقي عبر إعادة توجيه حركة المرور أو عزل المناطق المتأثرة قبل أن يحدث أي انقطاع أو ضرر.

وأوضحت أن هذا النظام يُستخدم من قبل مشغلي شبكات الاتصالات والمؤسسات الكبرى لحماية بنيتها التحتية الرقمية، مشيرة إلى أن نوكيا لا تبيع هذه الحلول للأفراد، بل تقدمها لقطاعات الاتصالات والشركات الصناعية والحكومية عبر نماذج تعاون مختلفة.

المصدر: وام
نوكيا
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
جرافة تقوم بإزالة الأنقاض من أحد شوارع مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بدء إزالة الركام والأنقاض وفتح الشوارع في غزة
اليوم 01:29
جانب من اجتماع قمة وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الناتو» يسعى لتسريع بناء «جدار المسيرات» لحماية أجوائه
اليوم 01:29
دعم الإمارات متواصل للشعب السوداني في مجالات الإغاثة والتنمية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: أكاذيب «سلطة بورتسودان» محاولات يائسة للهروب من الفشل الداخلي
اليوم 01:29
مدرسة مدمرة في شمال غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: أولويتنا إعادة 640 ألف طالب للدراسة في غزة
اليوم 01:29
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق باكستاني أفغاني على وقف إطلاق النار
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©