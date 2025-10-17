الذكاء الاصطناعي يتنبأ بتطور أمراض المفاصل بدقة عالية

طوّر باحثون من جامعة سري البريطانية (University of Surrey) نظام ذكاء اصطناعي جديداً قادراً على توقّع شكل الأشعة السينية لركبة المريض بعد عام كامل، في خطوة قد تُحدث تحولاً في فهم وتشخيص وإدارة مرض الفُصال العظمي (Osteoarthritis)، أحد أكثر أمراض المفاصل شيوعاً في العالم.

ونُشرت نتائج الدراسة في المؤتمر الدولي للتصوير الطبي المحوسب والتدخل بمساعدة الحاسوب (MICCAI 2025).

وأوضح الباحثون أن التقنية الجديدة تستخدم خوارزميات تعلم آلي متقدمة لتوليد صورة مستقبلية واقعية للركبة ومؤشر خطر يقدّر احتمالية تقدم المرض، ما يمنح الأطباء والمرضى تصوراً بصرياً دقيقاً لمسار الحالة بمرور الوقت.



دقة وكفاءة

يُعد الفُصال العظمي من أكثر أمراض المفاصل انتشاراً، إذ يصيب أكثر من 500 مليون شخص حول العالم، ويُعتبر السبب الرئيس للإعاقة لدى كبار السن.

وتم تدريب النظام على قرابة 50 ألف صورة أشعة سينية للركبة مأخوذة من نحو 5 آلاف مريض، وأظهر تفوقاً ملحوظاً على أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى في التنبؤ بتطور المرض، إذ يعمل بسرعة أكبر بتسع مرات تقريباً وبكفاءة أعلى.

وقال ديفيد بتلر، الباحث بجامعة سري: "اعتدنا على أدوات ذكاء اصطناعي تقدم أرقاماً أو توقعات دون تفسير، لكن نظامنا لا يكتفي بتقدير احتمال تدهور الركبة، بل يُظهر أيضاً صورة واقعية لما قد تبدو عليه في المستقبل".

وأضاف: "رؤية الأشعة الحالية بجانب صورة مستقبلية محتملة تشكل حافزاً قوياً للأطباء والمرضى على التدخل المبكر والالتزام بالعلاج".



تطبيقات مستقبلية

يستخدم النظام نموذجاً توليدياً متقدماً يُعرف باسم نموذج الانتشار (Diffusion Model) لتوليد نسخة مستقبلية من صورة الركبة، مع تحديد 16 نقطة أساسية في المفصل تمثل المناطق التي يراقبها الذكاء الاصطناعي بحثاً عن تغيّرات، بهدف تعزيز الشفافية ودعم التفسير السريري.

ويرى الباحثون أن التقنية قد تمهّد لتطوير أدوات مشابهة لمتابعة أمراض مزمنة أخرى، مثل توقع تلف الرئتين لدى المدخنين أو رصد تطور أمراض القلب، مما يمنح الأطباء والمرضى القدرة على اتخاذ إجراءات وقائية مبكرة.

ويعمل فريق البحث حالياً على عقد شراكات مع مؤسسات طبية لاختبار النظام في بيئات سريرية حقيقية، بهدف دعم التشخيص المبكر وتحسين رعاية المرضى عبر رؤية استباقية دقيقة.



أمجد الأمين (أبوظبي)