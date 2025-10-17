السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

«ميتا» تضيف عناصر تحكم أبوية للتفاعلات بين الذكاء الاصطناعي والمراهقين

«ميتا» تضيف عناصر تحكم أبوية للتفاعلات بين الذكاء الاصطناعي والمراهقين
17 أكتوبر 2025 17:52

تضيف شركة ميتا عناصر تحكم أبوية لتفاعلات الأطفال مع روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك القدرة على إيقاف تشغيل الدردشات الفردية مع شخصيات الذكاء الاصطناعي تماماً بدءاً من أوائل العام المقبل.
لكن الآباء لن يتمكنوا من إيقاف تشغيل مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة ميتا، والذي تقول الشركة إنه «سيبقى متاحاً لتقديم معلومات مفيدة وفرص تعليمية، مع توفير الحماية الافتراضية المناسبة للعمر للمساعدة في الحفاظ على سلامة المراهقين».
وسيتمكن الآباء الذين لا يريدون إيقاف تشغيل جميع المحادثات مع جميع شخصيات الذكاء الاصطناعي، من حظر روبوتات دردشة محددة تعمل بالذكاء الاصطناعي.
وذكرت شركة ميتا اليوم الجمعة أن الآباء سيكونون قادرين على الحصول على «رؤى» بشأن ما يتحدث عنه أطفالهم مع شخصيات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى الدردشات الكاملة.
تأتي تلك التغييرات فيما تواجه شركة ميتا، عملاق التواصل الاجتماعي، انتقادات مستمرة بشأن الأضرار التي تلحقها منصاتها بالأطفال.
وتخضع روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى التدقيق بشأن تفاعلاتها مع الأطفال، والتي تزعم دعاوي قضائية أنها دفعت بعضهم إلى الانتحار. 

أخبار ذات صلة
ودّع المقاطع المزعجة.. فيسبوك يطلق خوارزمية تفهم ما تحب!
عبد الله آل حامد: الاقتصاد الإبداعي ركيزة في تعزيز جودة الحياة
المصدر: د ب أ
ميتا
فيسبوك
آخر الأخبار
موقع تجري فيه عمليات بحث عن جثث رهائن إسرائيليين في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
تواصل عمليات البحث عن رفات محتجزين في غزة
اليوم 01:05
سفينة «جالاكسي ليدر» اختطفها الحوثيون قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن يدعو إلى دعم دولي لحماية الملاحة بالبحر الأحمر
اليوم 01:05
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني في غزة بعد الحرب
اليوم 01:05
تصاعد الدخان من موقع انفجارات في كابول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لـ 48 ساعة
اليوم 01:05
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا وبريطانيا تعدان قراراً بمجلس الأمن بشأن إرسال قوات إلى غزة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©