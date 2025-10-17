«ميتا» تضيف عناصر تحكم أبوية للتفاعلات بين الذكاء الاصطناعي والمراهقين

تضيف شركة ميتا عناصر تحكم أبوية لتفاعلات الأطفال مع روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك القدرة على إيقاف تشغيل الدردشات الفردية مع شخصيات الذكاء الاصطناعي تماماً بدءاً من أوائل العام المقبل.

لكن الآباء لن يتمكنوا من إيقاف تشغيل مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة ميتا، والذي تقول الشركة إنه «سيبقى متاحاً لتقديم معلومات مفيدة وفرص تعليمية، مع توفير الحماية الافتراضية المناسبة للعمر للمساعدة في الحفاظ على سلامة المراهقين».

وسيتمكن الآباء الذين لا يريدون إيقاف تشغيل جميع المحادثات مع جميع شخصيات الذكاء الاصطناعي، من حظر روبوتات دردشة محددة تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وذكرت شركة ميتا اليوم الجمعة أن الآباء سيكونون قادرين على الحصول على «رؤى» بشأن ما يتحدث عنه أطفالهم مع شخصيات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى الدردشات الكاملة.

تأتي تلك التغييرات فيما تواجه شركة ميتا، عملاق التواصل الاجتماعي، انتقادات مستمرة بشأن الأضرار التي تلحقها منصاتها بالأطفال.

وتخضع روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى التدقيق بشأن تفاعلاتها مع الأطفال، والتي تزعم دعاوي قضائية أنها دفعت بعضهم إلى الانتحار.