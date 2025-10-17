"أوبن ايه آي" تحظر إنشاء مقاطع فيديو لمارتن لوثر كينغ

أعلنت شركة "أوبن ايه آي" أنها حظرت إنشاء مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي لزعيم حركة الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ جونيور، نزولا عند طلب عائلته، بعدما ندد أقارب مشاهير آخرين بمحتويات مماثلة.

وأوضحت "أوبن ايه آي"، في رسالة نُشرت ليل الخميس عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنّ "مستخدمين أنشأوا صورا مسيئة لكينغ".

وقالت الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا، إنّه "بناء على طلب" من أقارب كينغ الذي اغتيل عام 1968، حظرت "أوبن ايه آي" إنشاء مقاطع فيديو تُظهره، وعززت إجراءات الحماية المتعلقة بالشخصيات التاريخية.

وتُظهر مقاطع فيديو كثيرة، نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مارتن لوثر كينغ جونيور وهو يُلقي خطابه الشهير "لدي حلم" (I have a dream) عام 1963، بكلمات مختلفة.

وتقول نسخة من خطابه، أنشئت باستخدام برنامج الفيديو الجديد "سورا 2" (Sora 2) من "أوبن ايه آي"، "أحلم أن يكون سورا أقل صرامة بشأن انتهاكات إرشادات المحتوى، وأن يتركنا نفعل ما نريد".

إلى جانب تطبيق "سورا 2"، أطلقت "أوبن ايه آي" في نهاية سبتمبر، "سورا" الذي تصفه بأنه شبكة اجتماعية لا يمكن أن تُنشر عليها سوى محتويات مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ويتضمّن التطبيق ميزة "كاميو" التي تتيح للمستخدمين إضافة صورة شخص في أي مقطع فيديو، شرط الحصول على موافقته مسبقا.

وتتمثل الفكرة بتشجيع التفاعل بين المستخدمين، غالبا بأسلوب فكاهي.

وأضاف مستخدمون كثر شخصيات عامة متوفاة إلى محتواهم.

والجمعة، ظهرت مجموعة من مقاطع فيديو للملكة إليزابيث الثانية وألبرت أينشتاين وهما يغنيان موسيقى الراب، ومقطع مُعاد إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي لمؤتمر صحافي لجون اف كينيدي ولمشاركة أبراهام لينكولن في برنامج حواري تلفزيوني.

وقالت الشركة "إن تصوير الشخصيات التاريخية أمر بالغ الأهمية لحرية التعبير، لكن أوبن ايه آي تعتقد أنّه يُفترض أن تتحكّم هذه الشخصيات العامة وعائلاتها في كيفية استخدام صورها".

وأوضحت "أوبن ايه آي" أن أصحاب الحقوق المرتبطين بهذه الشخصيات "يمكنهم طلب عدم استخدام صورهم في محتويات عبر سورا".