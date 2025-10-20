الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

اختبار رياضيات بسيط يربك "GPT-5" ويحرج OpenAI!

اختبار رياضيات بسيط يربك "GPT-5" ويحرج OpenAI!
20 أكتوبر 2025 13:48

تحوّلت احتفالية OpenAI الأخيرة إلى موجة من الجدل بعد أن تبيّن أن ما وصفته الشركة بـ«اختراق رياضي تاريخي» لم يكن سوى سوء فهم فادح.

فقد أعلنت الشركة أن نموذجها الجديد GPT-5 حلّ عشر مسائل من نوع إردوش — وهي ألغاز رياضية شهيرة وضعها العالِم بول إردوش — وأحرز تقدّمًا في 11 أخرى، إلا أن هذه الادعاءات سرعان ما تبين أنها مبالغ فيها إلى حد الإحراج، بحسب مانشره موقع "تك كرانش".

ووفقاً لـ"تك كرانش" بدأت القصة حين نشر كيفن وايل، نائب رئيس OpenAI، تغريدة قال فيها إن النموذج "اكتشف حلولًا لعشر مسائل لم يتمكن أحد من حلها سابقًا". لكن التغريدة حُذفت بعد ساعات، بعد أن كشف عالم الرياضيات توماس بلوم، المشرف على موقع Erdős Problems، أن تلك المسائل لم تكن "غير محلولة" بالمعنى الحقيقي، بل كانت فقط لم يكن على علم بالبحوث المنشورة التي حلتها بالفعل.


اقرأ أيضاً.. "ChatGPT" يفقد زخمه بعد موجة صعود عالمية

 


بعبارة أخرى، GPT-5 لم يقدم أي حلول جديدة، بل اكتشف أبحاثًا موجودة مسبقًا، أبحاث لم يكن بلوم يعرفها فقط.

"البيئة - أبوظبي" تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في إدارة النفايات
منصات الذكاء الاصطناعي تدخل مرحلة التوازن بين الكفاءة والتكلفة

ردود الفعل لم تتأخر؛ فقد علق عالم الذكاء الاصطناعي في "ميتا"، يان ليكون:"GPT-5 أوقع نفسه بفخ ذكائه الاصطناعي".

في الوقت نفسه، وصف الرئيس التنفيذي لـ Google DeepMind، ديميس هاسابيس، ما حدث بأنه "محرج للغاية".

حتى الباحث في OpenAI، سيباستيان بوبك، الذي أشاد بالإنجاز في البداية، عاد ليقر بأن النموذج لم يقدم حلولًا جديدة، بل "عثر على حلول منشورة في الأدبيات العلمية"، مضيفًا أن هذا رغم صعوبته، "البحث في الأدبيات العلمية ليس أمرًا بسيطًا".

تثير هذه الحادثة تساؤلات واسعة في الأوساط العلمية حول حدود قدرات الذكاء الاصطناعي الفعلية، وحول ميل بعض الشركات التقنية لتضخيم إنجازاتها في سباق الذكاء الاصطناعي المتسارع.


إسلام العبادي(أبوظبي)

 

 

تشات جي بي تي
شركة أوبن ايه آي
الذكاء الاصطناعي
