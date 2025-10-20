كيف أصبح الذكاء الاصطناعي المهندس الحقيقي لبيئة العمل الحديثة؟

في الوقت الذي تتسارع فيه الشركات عالميًا لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI)، يبرز خطأ جوهري يهدد فعالية هذه التحولات: إهمال "تدريب" الأنظمة كما يُدرَّب الموظفون.

فبينما تستثمر المؤسسات مبالغ ضخمة في إعداد كوادرها البشرية، تتعامل مع نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) على أنها أدوات جاهزة للاستخدام، لا تتطلب فهماً عميقاً أو توجيهاً دقيقاً.

غير أن هذا النهج لا يُعد مجرد خطأ إداري، بل يمثل مخاطرة استراتيجية حقيقية. فوفقاً لتقارير عامي 2024 و2025، انتقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب إلى مرحلة التشغيل الفعلي، حيث سجّل أكثر من ثلث الشركات حول العالم ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الاستخدام والقبول الداخلي.



الذكاء الاصطناعي كائن تفاعلي يحتاج حوكمة

الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس مجرد برنامج ثابت، بل منظومة احتمالية وتفاعلية تتطور مع الاستخدام وتتغير بمرور الوقت. وإذا تُرك دون إشراف أو تحديث مستمر، تبدأ النماذج في الانحراف التدريجي، وهي الظاهرة المعروفة بـ"انحراف النموذج" (Model Drift)، مما يؤدي إلى إنتاج معلومات مضللة أو غير دقيقة.

هذه النماذج لا تدرك ثقافة شركتك أو لوائحها التنظيمية ما لم تُدرَّب عليها صراحة. قد تُبدع في نظم شعر شكسبيري، لكنها لن تميز بين سياسة موارد بشرية وبند قانوني دون توجيه واضح. ولهذا السبب بدأت الهيئات التنظيمية حول العالم بفرض معايير صارمة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بعدما تبين أن هذه الأنظمة قادرة على التخيل، أو التضليل، أو حتى تسريب البيانات في حال غياب الضوابط والرقابة.



خسائر حقيقية وسمعة على المحك

الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي لا تبقى محصورة في المختبرات، بل تمتد مباشرة إلى الواقع العملي:

* مسؤولية قانونية: خسرت Air Canada قضية بعد أن قدّم روبوتها للعملاء معلومات غير صحيحة، وأقرت المحكمة بأن الشركة مسؤولة قانونيًا عن ما يقوله نظامها الذكي.

* هلوسات محرجة: صحف أميركية كبرى نشرت في عام 2025 قوائم كتب غير موجودة، بعد اعتماد أحد الكتّاب على الذكاء الاصطناعي دون التحقق من صحة المعلومات.

* تحيّز في التوظيف: أول تسوية قانونية تتعلق بتمييز ناتج عن خوارزمية ذكاء اصطناعي كشفت أن النظام استبعد تلقائيًا المتقدمين الأكبر سنًا.

* تسرب معلومات: موظفون في Samsung نسخوا شيفرات سرية في ChatGPT، ما دفع الشركة إلى حظر استخدام الأدوات العامة مؤقتًا.

الخلاصة واضحة: ذكاء اصطناعي بلا تدريب ولا حوكمة هو وصفة مؤكدة لكارثة قانونية وأمنية.



الذكاء الاصطناعي.. الموظف الجديد

المنظمات الذكية باتت تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بعقلية جديدة: لا تُطلق النموذج إلى العمل مباشرة، بل تُدرّبه كما تُدرّب الموظف.

ابدأ بوصف وظيفي دقيق يحدد دوره بوضوح، ثم درّبه على المهام والسياقات الخاصة ببيئتك التشغيلية، وراقب أداءه باستمرار، مع تقييم النتائج وتحديث النموذج دوريًا لضمان الدقة والاتساق مع أهداف المؤسسة.

* تحديد الدور: عرّف بوضوح مهام النموذج وحدود صلاحياته. فمثلاً، يمكن للمساعد القانوني تلخيص العقود وتحليلها، لكنه لا يملك صلاحية إصدار أحكام نهائية أو قرارات ملزمة.

* التدريب الموجّه: استخدم تقنيات مثل التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) لجعل النموذج يعتمد على بيانات الشركة الموثوقة، مما يقلل من احتمالية الهلوسة ويعزز الدقة في المخرجات.

* المحاكاة قبل الإطلاق: تجنّب اختبار النموذج مباشرة على العملاء. فقد طوّرت Morgan Stanley نظام تقييم داخلي لمساعدها المعتمد على GPT-4، وتمت مراجعة الإجابات بشريًا قبل الإطلاق، ما رفع معدل الاعتماد إلى أكثر من 98٪.

* الإشراف المشترك: ضمّ فرق الأمن، والامتثال، والمستخدمين، والمصممين في عملية التقييم وصياغة الضوابط، لضمان توازن الأداء بين الكفاءة والامتثال.



التدريب لا يتوقف عند الإطلاق

الذكاء الاصطناعي يشبه الموظف الجديد: التعلم الفعلي يبدأ مع ممارسة العمل.

لذلك، يجب وضع مراقبة دقيقة للمخرجات، ومؤشرات أداء واضحة، وقنوات لتلقي ملاحظات المستخدمين، إلى جانب تدقيق دوري للتأكد من التزام النظام بالمعايير الأخلاقية والفنية.

حتى مرحلة الإيقاف أو الاستبدال تحتاج إلى تخطيط مسبق، عبر نقل المعرفة والتحديثات إلى النماذج الجديدة، كما يحدث عند انتقال الموظفين بين المناصب لضمان استمرارية الأداء والكفاءة.



الوقت ليس في صالح المتأخرين

الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية أو مشروعًا تجريبيًا؛ أصبح جزءًا أساسيًا من أنظمة خدمة العملاء، والدعم الفني، والتحليل المالي، واتخاذ القرار الإداري.

شركات كبرى مثل Morgan Stanley وBank of America تستخدمه داخليًا لتعزيز كفاءة الموظفين وتقليل الأخطاء، بينما تشير تقارير إلى أن ثلث المؤسسات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لا تطبق حتى الآن إجراءات أمان أساسية، ما يفتح المجال لـ"الذكاء الاصطناعي الظلي" وتسرب البيانات.

في الوقت نفسه، الموظفون الجدد في عصر الذكاء الاصطناعي يطالبون بالمزيد: الشفافية، إمكانية تتبع قرارات الأنظمة، والمشاركة في تحسين الأدوات. الشركات التي توفر هذه البيئة تتقدم بخطوات واضحة على منافسيها.



ولادة وظائف جديدة داخل الشركات

مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ظهرت مناصب جديدة مثل مدير تمكين الذكاء الاصطناعي (AI Enablement Manager) وخبير عمليات PromptOps، الذين يشرفون على النماذج، ومصادر البيانات، والتحديثات المستمرة.

حتى مايكروسوفت اعتمدت هذا النهج في مشروع Copilot، بفرق متخصصة للحوكمة، ومراكز تميّز، ومناهج تشغيل دقيقة.

هؤلاء هم ببساطة "المعلمون الجدد" لعصر الذكاء الاصطناعي، الذين يضمنون أن النماذج لا تعمل فقط، بل تعمل بشكل صحيح وآمن.



خطة واقعية للانطلاق الآمن

قبل إدخال أي مساعد ذكاء اصطناعي إلى بيئة العمل، على المؤسسات أن تبدأ بخطوات عملية:

* كتابة وصف وظيفي واضح للنموذج.

* ربطه بمصادر بيانات آمنة ومحددة الصلاحيات (RAG / MCP).

* اختبار شامل قبل الإطلاق.

* تطبيق ضوابط الحماية (تصفية المحتوى، إخفاء البيانات، تتبع الاستخدام).

* إنشاء آليات لتلقي الملاحظات والتحليل الأسبوعي.

* مراجعات دورية وتحديثات مدروسة ربع سنوية.

في المستقبل القريب، لن يكون الموظف بمفرده في المكتب، بل سيكون إلى جانبه "زميل رقمي" يعمل معه جنبًا إلى جنب.

الشركات التي تتعامل مع هذه النماذج كأعضاء فريق حقيقيين، يمكن تدريبهم، تطويرهم، ومحاسبتهم، هي التي ستتقدم بسرعة، بأمان، وبثقة نحو المستقبل.

الذكاء الاصطناعي لا يحتاج فقط إلى بيانات ومعالجات، بل إلى توجيه، هدف، وخطة نمو واضحة.

من يفهم هذه المعادلة، سيحوّل الضجيج حول الذكاء الاصطناعي إلى قيمة مستدامة وحقيقية.



أسامة عثمان (أبوظبي)