الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الذكاء الاصطناعي

إيطاليا تلجأ للذكاء الاصطناعي لحماية متاحفها بعد سرقة اللوفر

أرشيفية
21 أكتوبر 2025 07:38

أعلنت إيطاليا، عن تطوير أنظمة أمنية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لحماية تراثها الثقافي، ردا على الجدل الأمني الذي أثارته عملية سرقة مجوهرات لا تقدر بثمن من متحف اللوفر في باريس "الأحد".

وأكدت وزارة الثقافة الإيطالية أن أمن التراث الثقافي أصبح أولوية قصوى، كاشفة عن مشروعين تجريبيين بتمويل أوروبي يزيد عن 70 مليون يورو.
ووفقا للوزارة، ستستخدم المبادرات الجديدة تحليلات فيديو ذكية وخوارزميات قادرة على رصد "السلوكيات غير العادية والحركات المشبوهة" حول القطع الأثرية، وإصدار تنبيهات تنبؤية لتعزيز الوقاية والمراقبة، مع الالتزام التام بقواعد السرية.

متاحف
الذكاء الاصطناعي
متحف اللوفر باريس
إيطاليا
