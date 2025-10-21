بحجم حبة رمل.. شريحة ذكية تعيد البصر للمكفوفين

أبوظبي (الاتحاد) تمكن فريق من العلماء من تطوير شريحة إلكترونية صغيرة بحجم حبة الرمل، تزرع داخل العين، في خطوة علمية ثورية، تعيد الأمل لملايين الأشخاص حول العالم، وتساهم في استعادة البصر لدى المرضى، الذين فقدوه بسبب الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

كيف تعمل الشريحة؟

تعمل الشريحة الذكية من خلال آلية معقدة تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والعلوم العصبية. يتم زرع الشريحة في الجزء الخلفي من العين، حيث تقوم بتحويل الضوء إلى إشارات كهربائية يمكن للدماغ تفسيرها.

آلية عمل الشريحة

تبلغ سماكة الشريحة 0.03 ملي متر، مما يجعلها بحجم حبة رمل. يتم زرعها في الشبكية، وهي الطبقة المسؤولة عن استشعار الضوء. بعد الزرع، يرتدي المرضى نظارات تحتوي على كاميرا تكتشف الضوء، وتقوم بنقل المعلومات إلى جهاز كمبيوتر يقوم بترجمتها إلى أنماط الأشعة تحت الحمراء. هذه الأشعة تُسقط على الشريحة، مما يؤدي إلى تحويلها إلى إشارات كهربائية.



عندما تصطدم الأشعة تحت الحمراء بالشريحة، يتم تحويلها إلى إشارات كهربائية تمر عبر خلايا العين إلى المخ. هنا، يتم تفسير هذه الإشارات على أنها رؤية. هذه العملية تمثل خطوة هائلة نحو استعادة البصر، حيث تمكن المكفوفين من رؤية الأشياء بشكل مفيد.

تجارب

أجريت العديد من التجارب السريرية على المرضى الذين فقدوا بصرهم بسبب الضمور البقعي المرتبط بالعمر. النتائج كانت مشجعة للغاية، حيث تمكن العديد من المرضى من استعادة قدرتهم على الرؤية المركزية.

نتائج التجارب السريرية الحالية

أظهرت التجارب السريرية أن الشريحة الذكية يمكن أن تعيد البصر بشكل فعال، مما يتيح للمستخدمين رؤية الأشياء بوضوح. هذه النتائج تعزز الأمل في إمكانية استعادة البصر للعديد من المكفوفين حول العالم.