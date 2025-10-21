"شات جي بي تي الأطباء".. منصة "OpenEvidence" نقلة نوعية في الطب الرقمي

أعلنت شركة OpenEvidence، المتخصصة في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي للقطاع الطبي، عن جولة تمويل جديدة بقيمة 200 مليون دولار، ما رفع قيمتها السوقية إلى نحو 6 مليارات دولار.

تُوصف منصة OpenEvidence بأنها بمثابة "شات جي بي تي للأطباء"، إذ تمكّن الأطباء والممرضين من الوصول السريع إلى الأبحاث الطبية والمراجع العلمية، وتحليلها بلغة طبيعية تساعد في اتخاذ قرارات سريرية أكثر دقة وسرعة.وفق موقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ويهدف هذا الاستثمار إلى توسيع قدرات المنصة في معالجة البيانات الطبية الضخمة وتكاملها مع أنظمة المستشفيات، إضافة إلى تعزيز الأمان والموثوقية في التعامل مع المعلومات الحساسة للمرضى.

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ يتزايد فيه اهتمام شركات التكنولوجيا الطبية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض، ودعم القرارات العلاجية، وتقليل الأخطاء الطبية، مما قد يمثل نقلة نوعية في مستقبل الطب الرقمي.

كيف تعمل OpenEvidence؟

المنصة تعتمد على خوارزميات ذكاء اصطناعي مطوّرة خصيصاً لتحليل ملايين الدراسات العلمية المحكمة، من أبرز الدوريات العالمية، بهدف تقديم إجابات دقيقة وسريعة للأطباء خلال استشاراتهم، مع توفير المراجع الكاملة.

وما يميزها، بحسب مؤسسيها، أنها ليست أداة تشخيصية، لذا لا تحتاج إلى موافقة «هيئة الغذاء والدواء الأميركية» (FDA)، كما إنها مجانية للأطباء وتعتمد على نموذج إعلانات موجّهة، مماثل لـ«جوجل».

ثقة متزايدة

منذ انطلاقتها، تمكنت OpenEvidence من اجتذاب أكثر من 430 ألف طبيب في الولايات المتحدة، أي ما يعادل 40% من إجمالي الأطباء، ويُستخدم حالياً في أكثر من 8.5 ملايين استشارة شهرية.وقد أصبحت المنصة أداة لا غنى عنها لدى عدد من الأطباء.

تكنولوجيا متطورة

أطلقت الشركة ميزة تدعى DeepConsult، تعتمد على نماذج تفكير منطقي متقدمة «تربط النقاط» بين الدراسات المختلفة. وتساعد هذه التقنية الأطباء على إجراء أبحاث عميقة من دون الحاجة إلى التفرغ الكامل.

منصة الذكاء الاصطناعي الطبية

تعتمد منصة OpenEvidence على تدريب نماذجها بالاستناد إلى مجلات طبية مرموقة مثل JAMA وThe New England Journal of Medicine، وتُستخدم لمساعدة الأطباء والممرضين في الوصول السريع إلى المعرفة الطبية الموثوقة واتخاذ قرارات علاجية دقيقة.

منذ تأسيسها عام 2022، شهدت الشركة نموًا سريعًا، إذ تضاعف عدد الاستشارات السريرية الشهرية تقريبًا ليصل إلى 15 مليون استشارة منذ شهر يوليو الماضي، وفقًا لتقرير نيويورك تايمز.

لمياء الصديق (أبوظبي)