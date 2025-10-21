الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

مذيعة بريطانية مولدة بالذكاء الاصطناعي تقدم وثائقياً جديداً

صورة موضوعية
21 أكتوبر 2025 13:59

بثت محطة تلفزيونية بريطانية مساء الاثنين برنامجا حول التبدلات التي يحملها الذكاء الاصطناعي إلى سوق العمل مستعينة على الشاشة بمقدمة برنامج ولّدها الذكاء الاصطناعي بدلا من صحافية حقيقية.
وشددت المقدمة التي سميت عائشة غابان وهي سمراء بشعر متوسط الطول على أن "الذكاء الاصطناعي سيطال حياة الجميع في السنوات المقبلة. وسيفقد البعض وظيفتهم. موظفو مراكز الاتصال؟ موظفو خدمة الزبائن؟ ربما مقدمو البرامج التلفزيونية مثلي".
ولم تكشف حقيقتها إلا في نهاية البرنامج إذ قالت "لا وجود لي" موضحة أنها مقدمة برامج استحدثها الذكاء الاصطناعي على التلفزيون البريطاني.
وأضافت "لم أكن على الأرض لتغطية هذا الموضوع. لقد ولد الذكاء الاصطناعي صورتي وصوتي" فيما تظهر في الوثائقي في أماكن مختلفة.
ويخوض هذا الوثائقي، وهو بعنوان "هل سيأخذ الذكاء الاصطناعي وظيفتي؟"، في التحولات التي سيحملها الذكاء الاصطناعي في مجال العمل في قطاعات عدة ولا سيما الموسيقى والموضة والطب والقانون.
وبثت الوثائقي القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني العام في إطار برنامج "ديسباتشيز" الاستقصائي.
وقالت لويزا كومبتون مسؤولة الإعلام في المحطة "القناة الرابعة لن تستعين بمقدم مولد بالذكاء الاصطناعي بشكل منتظم".
وأضافت "على العكس أولويتنا تبقى العمل الصحافي النوعي والمثبت غير المنحاز والموثوق وهو أمر لا يمكن للذكاء الاصطناعي توفيره".
وتابعت تقول إن هذه التجربة تشكل "تذكيرا مفيدا بقدرة الذكاء الاصطناعي المحتملة على التأثير سلبا، وبالسهولة التي يمكن فيها خداع الجمهور مع محتويات لا يمكنه التحقق منها بأي وسيلة".
وسبق لمقدمين مولدين بالذكاء الاصطناعي أن احتلوا شاشات محطات تلفزيونية في عدة بلدان ولا سيما الهند.
واعتبارا من 2018 قدمت نشرات اخبارية لوكالة شينخوا الرسمية الصينية للانباء بواسطة نسخ رقمية عن المقدمين.

أخبار ذات صلة
محمد الشرقي يؤكد أهمية الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي
دعوة لإعداد جيل إعلامي يتقن الذكاء الاصطناعي بـ «دراية وابتكار»
المصدر: وكالات
بريطانيا
الأفلام الوثائقية
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
طفل فلسطيني يقف على حافة شارع متضرر بعد غارة إسرائيلية على مدينة طوباس بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية
اليوم 02:32
أطفال فلسطينيون يتلقون حصصاً غذائية من مطبخ خيري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: تدفق الغذاء إلى غزة أقل بكثير من المستهدف
اليوم 02:32
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزارة التعليم الفلسطينية: مقتل 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر
اليوم 02:32
جيه دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام في إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
تفاؤل أميركي بصمود اتفاق غزة والانتقال للمرحلة التالية
اليوم 02:32
مركبات «الصليب الأحمر» خلال نقل جثامين فلسطينيين (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينياً
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©