الذكاء الاصطناعي

سامسونج تطلق سماعة "جالاكسي إكس آر" بدعم من جوجل وكوالكوم

سامسونج تطلق سماعة "جالاكسي إكس آر" بدعم من جوجل وكوالكوم
22 أكتوبر 2025 08:01

أطلقت سامسونج إلكترونيكس رسميًا سماعة الواقع الممتد الجديدة "جالاكسي إكس آر"، في خطوة تهدف إلى دخول سوق تنافسي تهيمن عليه ميتا وآبل، مستفيدة من قدرات الذكاء الاصطناعي لدى جوجل وقوة معالجات كوالكوم.

وتأتي السماعة بسعر 1799 دولارًا، أي أقل من نصف سعر "فيجن برو" من آبل، وتُعد أول جهاز يعمل بنظام التشغيل الجديد Android XR المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ضمن شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الشركات الثلاث.

نظارات خفيفة في الطريق

قال شهرام إيزادي، نائب رئيس جوجل للواقع المعزز والممتد، في تصريحات قبل الإطلاق:

"هناك رحلة كاملة أمامنا تتعلق بالأجهزة القادمة وأشكالها المستقبلية".

وأشار مسؤولو سامسونج إلى أن المرحلة التالية تشمل تطوير نظارات ذكية أخف وزنًا، دون الكشف عن التفاصيل، مع الإعلان عن تعاون مع Warby Parker وGentle Monster الكورية لتصميم نظارات فاخرة مخصصة للمنصة الجديدة.


سباق متسارع في عالم الذكاء الاصطناعي

تحتدم المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا لتحديد ملامح الجيل القادم من أجهزة الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وتسيطر ميتا على نحو 80% من سوق سماعات الواقع الافتراضي، فيما تحاول آبل توسيع حصتها بـ"فيجن برو".
أما OpenAI، فقد دخلت السباق بعد استحواذها على شركة IO Products التي أسسها مصمم آيفون جوني آيف، في صفقة بلغت 6.5 مليار دولار.

 


ميزات الواقع المختلط والذكاء البصري

يجمع جهاز Galaxy XR بين خصائص الواقع الافتراضي والمختلط، ما يسمح بمشاهدة محتوى الفيديو من يوتيوب أو ممارسة الألعاب مع التفاعل المباشر مع البيئة الحقيقية.
وتستفيد السماعة من خدمة Gemini AI من جوجل، القادرة على تحليل ما يراه المستخدم وتقديم معلومات وتوجيهات لحظية عن العناصر المحيطة.

كما توفر سامسونج وجوجل اشتراكات مجانية لمدة عام في خدمات Google AI Pro وYouTube Premium وGoogle Play Pass لمشتري الجهاز هذا العام.

عودة سامسونج إلى واجهة الواقع


يُذكر أن سامسونج كانت قد خاضت تجربة الواقع الافتراضي قبل عقد من الزمن عبر جهاز Gear VR بالشراكة مع Oculus، قبل أن تستحوذ عليها ميتا عام 2014.
أما اليوم، فتعود الشركة الكورية إلى الساحة بقوة في عصر الواقع الممتد المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

المصدر: وكالات
الذكاء الاصطناعي
سامسونج
جوجل
