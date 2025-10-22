"أطلس" الجديد المدعوم بـ "تشات جي بي تي".. متصفح يتحدث معك

أطلقت"أوبن ايه آي" متصفّح البحث "أطلس" المزود بقدرات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي، في محاولة لمنافسة متصفّح "كروم" التابع لـ"جوجل".

وأكدت "أوبن ايه آي" أن المتصفح الجديد الذي يحمل اسم "إطلس"، Atlas، يتكامل مع نموذجها اللغوي "تشات جي بي تي" للإجابة عن السؤال: "ماذا لو استطعت التحدث مع متصفح الويب؟" كما وصفت "أوبن ايه آي" الفكرة في عرضها.

متصفح يتحدث معك

قال سام ألتمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"أوبن ايه آي"، إن "إطلس" سيسمح للمستخدمين بـ"الدردشة مع الصفحة"، ما يجعل "تشات جي بي تي" جزءًا أساسيًا من طريقة تفاعل الناس مع الإنترنت". وأضاف:"نأمل أن يكون المستقبل هو الدمج الكامل بين تجربة الدردشة ومتصفح الويب."

تصميم بسيط وتجربة مألوفة

تبدو واجهة Atlas مألوفة، حيث تحاكي الصفحة الرئيسية للمتصفح بساطتها واجهة بحث كروم، مع حقل نصي يطلب من المستخدم: "اسأل ChatGPT أو اكتب عنوان موقع".

يمكن للمستخدمين الوصول إلى سجل المحادثات أو اختيار النماذج المختلفة من"تشات جي بي تي" عبر واجهة تشبه موقع ChatGPT.com. كما يُظهر المتصفح اقتراحات أسفل شريط البحث، تتنوع بين روابط لأخبار ومهام يمكن للمتصفح تنفيذها مباشرة.

كما يتيح "تشات جي بي تي أطلس" لوكيل الذكاء الاصطناعي التحكم في عملية التصفح لدى المستخدمين وفي المؤشر cursor وتنفيذ إجراءات محددة مثل حجز رحلة طيران أو ملء استمارة أو تحرير مستند.

لكن الجديد هو أن "ميزة الدردشة ترافقك في كل مكان" أثناء التصفح، إذ يمكنك استخدام تشات جي بي تي، للبحث في سجل تصفحك أو إشاراتك المرجعية باستخدام الأوامر اللغوية الطبيعية، أو فتح نافذة جانبية للحديث مع تشات جي بي تي، حول الصفحة التي تتصفحها.

تكامل عميق مع التطبيقات

يدمج متصفح أطلس الذي سيكون متاحا في البداية حصرا للأجهزة العاملة بنظام تشغيل "ماك أو إس" من أبل، "تشات جي بي تي" في شريط جانبي، ما يسمح للذكاء الاصطناعي التوليدي بمسح صفحة الإنترنت المعروضة وتقديم مساعدة سياقية من دون الحاجة إلى النسخ واللصق بين علامات التبويب.

من خلال "أطلس"، أصبح بإمكان المستخدم مثلًا تحرير مسودة بريد إلكتروني في Gmail بمساعدة "تشات جي بي تي" مباشرة داخل نافذة الكتابة، دون الحاجة إلى النسخ واللصق بين نوافذ مختلفة.

عند كتابة استعلام قصير في شريط البحث، يعرض أطلس، إجابات نموذج اللغة (LLM) مع روابط مضمنة للمصادر عند الحاجة، وذلك بطريقة تشبه ميزة البحث الحالية في "تشات جي بي تي"، كما يتيح أيضًا عرض النتائج التقليدية مثل الصور ومقاطع الفيديو والأخبار.وفق موقع "arstechnica"، المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وضع "الوكيل الذكي"

عرض فريق OpenAI ميزة جديدة تُعرف باسم "Agent Mode"،"الوكيل الذكي" وهي حاليًا في وضع "المعاينة المسبقة" لمشتركي ChatGPT Plus وPro.

وتهدف هذه الميزة إلى تحويل المتصفح إلى وكيل ذكي قادر على تنفيذ المهام الرقمية المعقدة بشكل تلقائي.

إليك مثالين عمليين:

نقل مهام من جدول في Google Docs إلى تطبيق إدارة المهام Linear خلال دقائق.

استخراج قائمة المكونات من وصفة طعام وإضافتها مباشرة إلى سلة التسوق في Instacart، مع توقف الوكيل قبل الدفع للحصول على موافقة المستخدم.



بهذا الإطلاق، يبدو "أن أوبن ايه آي" تسعى إلى إعادة تعريف تجربة تصفح الإنترنت من خلال دمج المحادثة الذكية داخل المتصفح نفسه، بحيث يصبح "تشات جي بي تي" رفيقًا دائمًا للمستخدم أثناء القراءة، والبحث، والعمل، في خطوة تشبه ما فعله كروم في بداياته، ولكن بلغة المستقبل: لغة الذكاء الاصطناعي.

لمياء الصديق(أبوظبي)