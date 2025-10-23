"بايدو" تقتحم أوروبا بسيارات أجرة بلا سائق ولا مقود

في خطوة جريئة تُعيد رسم ملامح مستقبل النقل الذكي، أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "بايدو" (Baidu) عن إطلاق أول سيارات أجرة ذاتية القيادة بالكامل ومن دون مقود في سويسرا، لتُصبح أول تجربة من نوعها في أوروبا وتفتح فصلًا جديدًا في سباق "الروبوتاكسي" العالمي.





ووفقاً لموقع "cnbc" أوضحت الشركة أن ذراعها المخصص لتقنيات القيادة الذاتية "Apollo Go" أبرم شراكة استراتيجية مع شركة النقل العام السويسرية "PostBus"، في إطار خطة لإجراء اختبارات ميدانية بدءًا من ديسمبر 2025، تمهيدًا لإطلاق الخدمة للعامة في الربع الأول من عام 2027.





وستُعرف الخدمة الجديدة باسم "AmiGo"، وتعتمد على المركبة الكهربائية Apollo RT6 المصممة خصيصًا للعمل كسيارة أجرة ذاتية القيادة. والأكثر جرأة، أن الشركة تخطط لإزالة عجلة القيادة بالكامل عند بدء التشغيل التجاري الكامل، في إعلان ثقة صريح بقدراتها التقنية.

هذه الخطوة تمثل التحرك الأوروبي الأكثر واقعية حتى الآن من شركة صينية في مجال القيادة الذاتية، بعد إعلان "بايدو" في أغسطس الماضي نيتها التعاون مع Lyft لإطلاق خدمات روبوتاكسي في المملكة المتحدة وألمانيا عام 2026، ومع Uber لتوسيع التشغيل خارج الولايات المتحدة والصين خلال العام نفسه.



لكن بايدو ليست وحدها في هذا السباق. فقد أعلنت منافستها Pony.ai الأسبوع الماضي عن تعاون مع شركة Stellantis لبدء تجارب مماثلة في لوكسمبورغ، فيما كشفت Waymo، التابعة لشركة Alphabet (الشركة الأم لجوجل)، عن خطط لإطلاق تجارب القيادة الذاتية في لندن خلال 2026. كما تخطط أوبر لبدء رحلات مستقلة تمامًا في الربيع المقبل بالمملكة المتحدة بالتعاون مع شركة Wayve المدعومة من "سوفت بنك".





بهذا التحرك، تُعلن "بايدو" رسميًا دخولها الساحة الأوروبية، وسط سباق محتدم للسيطرة على الجيل القادم من النقل الذكي. ومع دخول سيارات بلا سائق.. وبلا مقود، يبدو أن أوروبا تستعد لمواجهة ثورة حقيقية على طرقاتها.





إسلام العبادي(أبوظبي)