الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

"بايدو" تقتحم أوروبا بسيارات أجرة بلا سائق ولا مقود

"بايدو" تقتحم أوروبا بسيارات أجرة بلا سائق ولا مقود
23 أكتوبر 2025 11:03

في خطوة جريئة تُعيد رسم ملامح مستقبل النقل الذكي، أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "بايدو" (Baidu) عن إطلاق أول سيارات أجرة ذاتية القيادة بالكامل ومن دون مقود في سويسرا، لتُصبح أول تجربة من نوعها في أوروبا وتفتح فصلًا جديدًا في سباق "الروبوتاكسي" العالمي.

ووفقاً لموقع "cnbc" أوضحت الشركة أن ذراعها المخصص لتقنيات القيادة الذاتية "Apollo Go" أبرم شراكة استراتيجية مع شركة النقل العام السويسرية "PostBus"، في إطار خطة لإجراء اختبارات ميدانية بدءًا من ديسمبر 2025، تمهيدًا لإطلاق الخدمة للعامة في الربع الأول من عام 2027.

وستُعرف الخدمة الجديدة باسم "AmiGo"، وتعتمد على المركبة الكهربائية Apollo RT6 المصممة خصيصًا للعمل كسيارة أجرة ذاتية القيادة. والأكثر جرأة، أن الشركة تخطط لإزالة عجلة القيادة بالكامل عند بدء التشغيل التجاري الكامل، في إعلان ثقة صريح بقدراتها التقنية.

أخبار ذات صلة
محادثات تجارية مرتقبة بين واشنطن وبكين في ماليزيا
قمة أوروبية في بروكسل لإقرار دعم جديد لأوكرانيا

هذه الخطوة تمثل التحرك الأوروبي الأكثر واقعية حتى الآن من شركة صينية في مجال القيادة الذاتية، بعد إعلان "بايدو" في أغسطس الماضي نيتها التعاون مع Lyft لإطلاق خدمات روبوتاكسي في المملكة المتحدة وألمانيا عام 2026، ومع Uber لتوسيع التشغيل خارج الولايات المتحدة والصين خلال العام نفسه.


لكن بايدو ليست وحدها في هذا السباق. فقد أعلنت منافستها Pony.ai الأسبوع الماضي عن تعاون مع شركة Stellantis لبدء تجارب مماثلة في لوكسمبورغ، فيما كشفت Waymo، التابعة لشركة Alphabet (الشركة الأم لجوجل)، عن خطط لإطلاق تجارب القيادة الذاتية في لندن خلال 2026. كما تخطط أوبر لبدء رحلات مستقلة تمامًا في الربيع المقبل بالمملكة المتحدة بالتعاون مع شركة Wayve المدعومة من "سوفت بنك".

بهذا التحرك، تُعلن "بايدو" رسميًا دخولها الساحة الأوروبية، وسط سباق محتدم للسيطرة على الجيل القادم من النقل الذكي. ومع دخول سيارات بلا سائق.. وبلا مقود، يبدو أن أوروبا تستعد لمواجهة ثورة حقيقية على طرقاتها.


إسلام العبادي(أبوظبي)

النقل الذكي
السيارات ذاتية القيادة
الصين
أوروبا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
علوم الدار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
23 أكتوبر 2025
قوات إسرائيلية تمنع مرور فلسطينيين وناشطين بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
اليوم 01:14
الرئيس الروسي خلال تعليقه على العقوبات الجديدة (رويترز)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن
اليوم 01:14
أفراد أمن نيجيريون في أحد ميادين العاصمة أبوجا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أفريقيا تشهد 50 نزاعاً مسلحاً
اليوم 01:14
تصاعد الدخان بعد غارات إسرائيلية على لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بوقف الأعمال العسكرية بالجنوب
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©