"علي بابا" تطلق خدمة دردشة ذكاء اصطناعي

أطلقت شركة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية اليوم الخميس، خدمة مساعد دردشة جديدة بالذكاء الاصطناعي لتتوغل بذلك أكثر في سوق التطبيقات الموجهة للمستهلكين التي يهيمن عليها تطبيقات من شركات مثل بايت دانس و تينسنت.

ودمجت الشركة مساعد الدردشة في تطبيق كوارك، وهي منصة بدأت للتصفح لكنها أصبحت هذا العام تطبيق المستهلكين الرئيسي لشركة علي بابا، مع إضافة خيارات ذكاء اصطناعي مثل قدرات البحث.



وقالت الشركة في بيان إن الخدمة المجانية الجديدة تسمح بوصول المستخدمين إلى واجهة روبوت دردشة لإجراء محادثات نصية أو صوتية وتقدم معلومات وخدمات فورية.



وركزت جهود علي بابا في مجال الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير على عملاء الشركات من خلال قسم الخدمات السحابية. وتواصل الشركة بتلك الخطوة الأحدث محاولات جذب المستهلكين في سوق واجهت فيه الشركة صعوبات في تحقيق شعبية لتطبيق تونجي بالذكاء الاصطناعي أيضا.



وبالرغم أنها من بين أوائل الشركات الصينية التي أطلقت تطبيق مساعد الذكاء الاصطناعي للجمهور في أواخر 2023، إلا أن تونجي لم يحقق انتشارا واسع النطاق.



ووفقا لموقع تتبع منتجات الذكاء الاصطناعي (آيك.بي.بي.كوم) فلدى تطبيق تونجي 6.96 مليون مستخدم نشط شهريا في سبتمبر. أما دوباو، وهو تطبيق بايت دانس المتصدر للسوق، فلديه 150 مليون مستخدم نشط شهريا ولدى ديب سيك 73.4 مليون مستخدم يليه تينسنت بتسجيل 64.2 مليون مستخدم.



