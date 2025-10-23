الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
الذكاء الاصطناعي

ميتا تتجه لتسريح 600 موظف من وحدة الذكاء الاصطناعي

23 أكتوبر 2025 12:10

من المقرر أن تقوم شركة ميتا بلاتفورمس بتسريح نحو 600 موظف من قسم الذكاء الاصطناعي في إطار جهود أوسع لتسريع اتخاذ القرار وتبسيط العمليات وجعلها أكثر كفاءة.

وأعلن كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي أليكسندر وانج الذي انضم للشركة في يونيو عقب استثمار ميتا في "سكيل أيه أي" الذي بلغت قيمته 14.3 مليار دولار، قرار تسريح الموظفين في مذكرة وهو ما أكده أحد الناطقين باسم ميتا.

وسوف يطال الخفض الموظفين في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في ميتا، والأبحاث الأساسية للذكاء الاصطناعي والأقسام المختصة بالمنتجات.

وجرى إبلاغ الموظفين في الولايات المتحدة صباح أمس الأربعاء، أن من المقرر إنهاء عقودهم في 21 نوفمبر. وبالإضافة إلى دفع راتب 16 أسبوعاً كتعويض عن الفصل، سوف تقدم ميتا أسبوعين إضافين لكل عام من الخدمة. 

المصدر: وكالات
ميتا
الذكاء الاصطناعي
