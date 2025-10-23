ميتا تتجه لتسريح 600 موظف من وحدة الذكاء الاصطناعي

من المقرر أن تقوم شركة ميتا بلاتفورمس بتسريح نحو 600 موظف من قسم الذكاء الاصطناعي في إطار جهود أوسع لتسريع اتخاذ القرار وتبسيط العمليات وجعلها أكثر كفاءة.



وأعلن كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي أليكسندر وانج الذي انضم للشركة في يونيو عقب استثمار ميتا في "سكيل أيه أي" الذي بلغت قيمته 14.3 مليار دولار، قرار تسريح الموظفين في مذكرة وهو ما أكده أحد الناطقين باسم ميتا.



وسوف يطال الخفض الموظفين في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في ميتا، والأبحاث الأساسية للذكاء الاصطناعي والأقسام المختصة بالمنتجات.



وجرى إبلاغ الموظفين في الولايات المتحدة صباح أمس الأربعاء، أن من المقرر إنهاء عقودهم في 21 نوفمبر. وبالإضافة إلى دفع راتب 16 أسبوعاً كتعويض عن الفصل، سوف تقدم ميتا أسبوعين إضافين لكل عام من الخدمة.



