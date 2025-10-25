الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

مايكروسوفت تطلق أكبر تحديث لمساعدها الذكي "كوبيلوت"

25 أكتوبر 2025 16:09

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق أكبر سلسلة تحديثات لمساعدها الذكي “كوبيلوت”، في خطوة تهدف إلى تعزيز تفاعلية التجربة وجعل الذكاء الاصطناعي أقرب إلى المستخدم من أي وقت مضى.
ويأتي هذا التحديث كجزء من توجه الشركة لتكامل أعمق بين الذكاء الاصطناعي وخدماتها السحابية ومنتجاتها الرقمية.
يتضمن التحديث الجديد مجموعة واسعة من الميزات التي تمنح «كوبيلوت» طابعاً أكثر إنسانية، أبرزها ميزة الصوت الطبيعي التي تتيح للمستخدمين التحدث مباشرة مع المساعد كما لو كانوا يتحدثون مع شخص حقيقي.
كما أضافت مايكروسوفت خاصية الذاكرة المؤقتة التي تمكّن «كوبيلوت» من تذكّر سياق المحادثة والعودة إلى تفاصيل سابقة عند الحاجة، مما يجعل التجربة أكثر انسيابية وواقعية.
وأعلنت الشركة أيضاً عن إعادة تصميم واجهة «كوبيلوت» لتصبح أكثر مرونة وجاذبية، مع تحسين في سرعة الاستجابة ودقة الفهم اللغوي.
كما أصبح المساعد قادراً على تحليل الصور والرسومات التي يرفعها المستخدم، وتقديم تفسيرات أو اقتراحات بناءً على المحتوى البصري، وهو ما يُعد نقلة نوعية في تفاعل المستخدم مع الذكاء الاصطناعي داخل بيئة «ويندوز» و«مايكروسوفت 365».
ويرى محللون أن هذه التحديثات تمثل محاولة من مايكروسوفت لترسيخ مكانة «كوبيلوت» كمنافس مباشر لمساعدات الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل “ChatGPT” و“Gemini”، خصوصًا بعد الدمج العميق لتقنيات OpenAI في منتجات الشركة. ويعتقد الخبراء أن منح “كوبيلوت” قدرات تفاعلية وصوتية متقدمة سيعزز من اعتماده في البيئات المهنية والتعليمية والإبداعية على حد سواء.
وفي حين لم تكشف مايكروسوفت عن جدول زمني محدد لتوفر جميع الميزات الجديدة عالميًا، أكدت أنها بدأت بالفعل بإطلاق التحديث تدريجيًا في الولايات المتحدة وأوروبا، على أن يصل إلى باقي المناطق خلال الأشهر المقبلة. ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز تنافسية الشركة في سوق الذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع ازدياد الطلب على أدوات المساعدة الذكية القادرة على التعلم والتكيف مع احتياجات المستخدمين اليومية.

