مايكروسوفت تطلق إصداراً جديداً من المتصفح "إيدج"

أطلقت إمبراطورية البرمجيات والتكنولوجيا الأميركية مايكروسوفت إصداراً جديداً من متصفح الإنترنت إيدج بإضافة العديد من خصائص الذكاء الاصطناعي ليصبح شبه متطابق من حيث الشكل مع متصفح الذكاء الاصطناعي أطلس من شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي أوبن أيه.آي.

أضافت مايكروسوفت وضع التشغيل كوبايلوت إلى الإصدار الجديد من المتصفح إيدج ليصبح أكثر من مجرد إضافة بسيطة، ليصبح هذا الوضع أكثر من مساعد ذكي ومرن يتبعك أثناء تصفحك للويب.

ووصف مصطفى سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت أيه.آي ذراع الذكاء الاصطناعي في مجموعة مايكروسوفت المنتج الجديد بهذه المصطلحات في الإعلان. وكتب سليمان في منشور الإعلان: "يتطور وضع كوبايلوت في إيدج إلى متصفح ذكاء اصطناعي يمثل رفيقك الديناميكي والذكي.



حيث يمكن لكوبايلوت رؤية علامات التبويب المفتوحة لديك والتفكير فيها، وتلخيص المعلومات ومقارنتها، وحتى اتخاذ إجراءات مثل حجز فندق أو ملء النماذج". يأتي هذا الإعلان بعد يومين فقط من إطلاق أوبن أيه.آي للمتصفح أطلس.



وبالطبع، كان إصدار كوبايلوت مقرراً منذ أسابيع، ومن المرجح أن يكون وضع كوبايلوت الجديد قيد التطوير منذ أشهر. لم تبتكر أي من الشركتين فكرة متصفح ويب مدعوم بالذكاء الاصطناعي. ولكن من الصعب تجاهل التشابه البصري بين المنتجين.





