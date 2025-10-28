ماسك يتنبأ بعصرٍ جديد للعمل البشري.. والذكاء الاصطناعي يكتب الفصل!

في رؤيةٍ ملهمة تُعيد رسم ملامح المستقبل، توقّع الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن العالم يقف على أعتاب تحول جذري في مفهوم العمل، مع صعود الذكاء الاصطناعي والروبوتات إلى مركز الإنتاج والإبداع البشري.





مستقبل العمل



ويرى ماسك أن العمل كما نعرفه اليوم لن يختفي تماماً، بل سيتحوّل إلى تجربة أكثر حرية وإبداعاً، حيث يصبح الإنسان أقل ارتباطاً بالوظائف التقليدية وأكثر انخراطاً في مجالات تطوير الذات والابتكار.



يعتقد مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس" أن التقدّم السريع في تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي سيعيد توزيع الأدوار بين الإنسان والآلة، بحيث تتولى الأنظمة الذكية المهام الروتينية بينما يتفرّغ البشر للتفكير، التصميم، والتعليم المستمر.



ووفقاً لموقع "India Time" يرى أن هذا التحوّل سيفتح الباب أمام عصر جديد من الإنتاجية، حيث يعمل الإنسان بدافع الشغف لا الضرورة.







تحديات المستقبل





لكن ماسك لا يغفل الجانب المظلم لهذه الثورة. إذ يشير إلى أن إعادة تشكيل سوق العمل العالمي ستتطلّب توازناً دقيقاً بين التكنولوجيا والعدالة الاجتماعية، محذّرًا من أن تجاهل ذلك قد يؤدي إلى فجوات اقتصادية عميقة بين من يمتلك المهارات المستقبلية ومن يفتقدها.

ورغم التحديات، يؤمن ماسك بأن الذكاء الاصطناعي لن يدمّر فرص العمل، بل سيعيد تعريفها بالكامل. فبينما تختفي وظائف، ستظهر أخرى في مجالات الإشراف على الأنظمة الذكية، وصيانة الروبوتات، وتصميم الحلول التقنية التي تُسهّل حياة الإنسان اليومية.

وفي ختام رؤيته، قال ماسك إن هدف الأتمتة ليس القضاء على العمل البشري، بل تحرير الإنسان من القيود الروتينية ليعيش حياة أكثر غنى بالمعرفة والمعنى "حيث نعمل لأننا نريد، لا لأننا مضطرون".





إسلام العبادي(أبوظبي)