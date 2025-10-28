الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

ماسك يتنبأ بعصرٍ جديد للعمل البشري.. والذكاء الاصطناعي يكتب الفصل!

ماسك يتنبأ بعصرٍ جديد للعمل البشري.. والذكاء الاصطناعي يكتب الفصل!
28 أكتوبر 2025 10:50

في رؤيةٍ ملهمة تُعيد رسم ملامح المستقبل، توقّع الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن العالم يقف على أعتاب تحول جذري في مفهوم العمل، مع صعود الذكاء الاصطناعي والروبوتات إلى مركز الإنتاج والإبداع البشري.

اقرأ أيضاً.. بيل غيتس يكشف عن 3 مهن آمنة في عصر الذكاء الاصطناعي


مستقبل العمل

ويرى ماسك أن العمل كما نعرفه اليوم لن يختفي تماماً، بل سيتحوّل إلى تجربة أكثر حرية وإبداعاً، حيث يصبح الإنسان أقل ارتباطاً بالوظائف التقليدية وأكثر انخراطاً في مجالات تطوير الذات والابتكار.

يعتقد مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس" أن التقدّم السريع في تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي سيعيد توزيع الأدوار بين الإنسان والآلة، بحيث تتولى الأنظمة الذكية المهام الروتينية بينما يتفرّغ البشر للتفكير، التصميم، والتعليم المستمر.

ووفقاً لموقع "India Time" يرى أن هذا التحوّل سيفتح الباب أمام عصر جديد من الإنتاجية، حيث يعمل الإنسان بدافع الشغف لا الضرورة.


تحديات المستقبل



لكن ماسك لا يغفل الجانب المظلم لهذه الثورة. إذ يشير إلى أن إعادة تشكيل سوق العمل العالمي ستتطلّب توازناً دقيقاً بين التكنولوجيا والعدالة الاجتماعية، محذّرًا من أن تجاهل ذلك قد يؤدي إلى فجوات اقتصادية عميقة بين من يمتلك المهارات المستقبلية ومن يفتقدها.

أخبار ذات صلة
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
صفقة تاريخية لـ "أوبن أيه آي" وألتمان لن يمتلك أسهمًا بعد إعادة الهيكلة

ورغم التحديات، يؤمن ماسك بأن الذكاء الاصطناعي لن يدمّر فرص العمل، بل سيعيد تعريفها بالكامل. فبينما تختفي وظائف، ستظهر أخرى في مجالات الإشراف على الأنظمة الذكية، وصيانة الروبوتات، وتصميم الحلول التقنية التي تُسهّل حياة الإنسان اليومية.

 

وفي ختام رؤيته، قال ماسك إن هدف الأتمتة ليس القضاء على العمل البشري، بل تحرير الإنسان من القيود الروتينية ليعيش حياة أكثر غنى بالمعرفة والمعنى "حيث نعمل لأننا نريد، لا لأننا مضطرون".



إسلام العبادي(أبوظبي)

 

 

 

 

الذكاء الاصطناعي
الروبوتات
إيلون ماسك
الذكاء
آخر الأخبار
جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية
التعليم والمعرفة
جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية
اليوم 14:02
جوارديولا يترقب عودة مرموش
الرياضة
جوارديولا يترقب عودة مرموش
اليوم 13:50
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
الرياضة
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
اليوم 13:46
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
اليوم 13:38
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
الرياضة
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
اليوم 13:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©