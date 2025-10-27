الذكاء الاصطناعي يتفوّق على الأطباء في اكتشاف مرض خطير يصيب العيون

تفوق برنامج ذكاء اصطناعي على الخبراء البشريين في اكتشاف الجلوكوما (المياه الزرقاء)، بعد أن نجح في تحديد المصابين بدقة تراوحت بين 88% و90%، مقارنة بـ 79% إلى 81% لدى الأطباء المتخصصين، وفق ما أعلنه الباحثون في الاجتماع السنوي للأكاديمية الأميركية لطب العيون (AAO) المنعقد في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا.

وقال الدكتور أنطوني خواجة، أستاذ طب العيون في جامعة كوليدج لندن وقائد الدراسة: "تُعدّ الجلوكوما أحد أكثر أسباب فقدان البصر غير القابلة للعلاج في العالم. وحتى اليوم، ما يزال الفحص المبكر مكلفاً جداً، لكنّي أعتقد أن حلول الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استراتيجيات أخرى مثل الاستهداف وفق المخاطر الجينية، قد تمثل الحل الأمثل".



تفاصيل الدراسة

بحسب موقع "ميديكال إكسبريس"، شمل البحث أكثر من 6,300 مشارك، من بينهم نحو 700 مصاب بالجلوكوما في عين واحدة على الأقل.

وقام كلٌّ من برنامج الذكاء الاصطناعي وفريق من الخبراء بتقييم المشاركين لتحديد احتمال الإصابة.

وتنشأ الجلوكوما عندما يتراكم الضغط داخل العين، ما يؤدي إلى تلف العصب البصري وظهور بقع عمياء في مجال الرؤية قد تتطور لاحقاً إلى فقدان دائم للبصر.

واعتمد الذكاء الاصطناعي والأطباء في التقييم على نسبة الكأس إلى القرص العمودي (Vertical Cup-to-Disc Ratio)، وهي مقياس رئيسي يُستخدم لمتابعة التغيرات البنيوية في العين الناتجة عن ارتفاع الضغط الداخلي.



نتائج واعدة

أوضح الباحثون أن النتائج كانت مشجعة، إذ لم تتجاوز نسبة العيون المصابة أو المشتبه بإصابتها 11% من إجمالي الحالات، وهي نسبة مماثلة لما يُتوقع اكتشافه في الفحوص الدورية الروتينية.

ويرى فريق البحث أن دقة النظام يمكن أن تتحسن أكثر بإضافة مؤشرات أخرى لمخاطر الجلوكوما، مثل قياس ضغط العين الداخلي.

وتشير الأكاديمية الأميركية لطب العيون إلى أن علاج الجلوكوما يبدأ عادةً بقطرات العين لخفض الضغط، وقد يتطلب الأمر تدخلاً جراحياً في بعض الحالات المتقدمة.



أمجد الأمين (أبوظبي)