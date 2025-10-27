الذكاء الاصطناعي… الأمل الجديد لتخفيف عبء السكري

في Precina Health، وهي عيادة طبية تعمل في كاليفورنيا وأوريغون وتكساس، تتركز الجهود على ضبط مستويات السكر في الدم لدى المرضى والحد من حالات دخول المستشفى، مع ضمان شعورهم بالدعم والمتابعة المستمرة أثناء رحلة العلاج واستعادة صحتهم.

أسس جون أوبيرغ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك، الشركة بعد إصابة والدته بالحماض الكيتوني السكري، وهي حالة يعجز فيها الجسم عن إنتاج كميات كافية من الأنسولين، ما يؤدي إلى تراكم الأحماض المعروفة بالكيتونات.

وتُعد التكاليف المالية عبئًا إضافيًا على المرضى، إذ ترتفع أسعار الأنسولين والإمدادات الطبية مثل أجهزة قياس السكر وأشرطة الاختبار والحقن. وبحسب ما ورد في موقع TechTarget، تُظهر بيانات CDC أن واحدًا من كل أربعة دولارات يُنفق في نظام الرعاية الصحية الأميركي يذهب لعلاج مرض السكري.

لمواجهة هذه التحديات، تعتمد Precina Health على الزيارات الافتراضية لمساعدة المرضى في إدارة مستويات A1c وتحسين الرعاية العامة، مع تشجيعهم على التفاعل وطرح الأسئلة حول حالتهم الصحية. ولتخصيص هذه الرعاية وتوسيع نطاقها، تستخدم العيادة وكلاء الذكاء الاصطناعي من منصة Agentforce التابعة لشركة Salesforce.

يأمل أوبيرغ في أن تصل هذه المقاربة إلى مليار شخص حول العالم، مع التركيز على توسيع نطاق الرعاية الشخصية في المناطق الريفية والمحرومة وذات الدخل المنخفض. وباستخدام Agentforce، تسعى Precina إلى تعزيز التواصل وتحسين جودة الرعاية على نطاق واسع.



كيف يعمل Agentforce

يتيح Agentforce تفاعلًا مباشرًا بين الأطباء والمرضى عبر التطبيق أو المتصفح، من خلال وكلاء ذكاء اصطناعي يعمل بعضهم كروبوتات دردشة على الموقع الإلكتروني. كما يتيح للموظفين الوصول إلى وظائف النظام عبر تجربة متعددة القنوات على أي جهاز.

يوفّر Agentforce إمكانيات البناء والاختبار والنشر والإدارة والتنظيم لوكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين يتولون مهامًا تشمل تطوير المبيعات، تدريب الأطباء، وخدمة العملاء. كما يقومون بتجنيد المرضى، حجز المواعيد، والإجابة على استفساراتهم باستخدام تقنيات التعلّم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، مما يدعم توسّع عمليات Precina.

يقول مادهاف ثاتاي، مدير العمليات في Agentforce: "الوكلاء المدعومون بنماذج اللغة الكبيرة يجعلون التفاعل طبيعيًا وسلسًا، فلا تشعر وكأنك تتحدث إلى روبوت".

ويضيف: "تم بناء Agentforce على طبقات تشمل التفاعل والعمليات والمنطق والبيانات، لضمان تفاعلات مخصصة ودقيقة تحقق نتائج ملموسة للمرضى والعملاء".



استخدام Precina لوكلاء الذكاء الاصطناعي

لا يقتصر دور Agentforce على حجز المواعيد أو التواصل مع المرضى، بل يمتد إلى أتمتة عمليات معقدة مثل دمج الأنظمة الطبية المبعثرة. إذ يربط البيانات بين نتائج المختبرات والوصفات الطبية وسجلات الرعاية عن بُعد، موحدًا معلومات المرضى عبر أنظمة EHRs وتقارير المختبر وHealth وData Cloud.

يمكن للأطباء استخدام مساعد صوتي ذكي للوصول السريع إلى السجلات، بينما تتولى أدوات الذكاء الاصطناعي توثيق وتصنيف وتلخيص الملفات الطبية.

كما تعتمد العيادة على منصة ذكاء اصطناعي داخلية تضم Sales Coach Agent وService Cloud لتقييم أداء الأطباء أثناء المحادثات المتعاطفة مع المرضى، وتوليد تقارير تلقائية لأداء كل طبيب. إضافة إلى ذلك، يتولى وكلاء Salesforce توليد العملاء المحتملين عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالعيادة.

أطلقت Precina أيضًا مساعدًا ذكيًا لمتابعة بروتوكولات علاجية محددة ومساعدة الأطباء في قراءة السجلات قبل المواعيد، وقد تم تطويره بواسطة الطبيب والمؤسس المشارك دستين ويليامز.



تدريب الأطباء والمساعدين

يتولى Agentforce جزءًا من عملية تدريب وتأهيل الكوادر الطبية وممثلي خدمة العملاء عبر تمثيل الأدوار والمكالمات العلاجية والزيارات الافتراضية المصممة على غرار تدريب فرق المبيعات.

يقوم Sales Coach Agent بمحاكاة دور المريض وتوليد ملخصات فورية للأداء، إضافةً إلى تقييم طريقة عرض الطبيب للمريض المحتمل. وعندما يكون الموظفون منشغلين، يتولى الذكاء الاصطناعي التدريب تلقائيًا، ما يجعل التجربة أكثر شمولًا وفاعلية.

كما يساعد الوكلاء المرضى في الالتزام بالعلاج وتعديل أنماط حياتهم، ويضعون خطط وجبات في دقائق بدل ساعات، مع تقديم ملاحظات حول مستوى التعاطف والتواصل الإنساني للأطباء.



النمو المستقبلي

تسعى Precina Health إلى توسيع استخدام Agentforce ليشمل تحديد الأهداف وتتبع العادات الصحية للمرضى، إلى جانب دمج وكلاء ذكاء اصطناعي صوتيين محيطيين لدعم الأطباء أثناء عملهم.

على المدى الطويل، تخطط الشركة للسماح للمرضى والمتطوعين والمستشارين الأقران بدعوة الوكلاء للمحادثات عند الحاجة إلى تدخلات سريرية، ما يعزز الوصول إلى الرعاية ويقلل تكلفة الرعاية النفسية بنسبة تصل إلى 90%.

ويؤكد مادهاف ثاتاي أن التركيز الأساسي يظل على النتائج الصحية: "ما يهم هو النتيجة التي يحققها المرضى، فكل تجربة تبنيها Precina مرتبطة مباشرة بتحسين تلك النتائج".



