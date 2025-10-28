لمستخدمي"آيفون".. "واتساب" يتيح إدارة مساحة تخزين المحادثة

أبوظبي (الاتحاد)

يعمل تطبيق المراسلة "واتساب"، التابع لشركة ميتا، على طرح ميزة لمستخدمي آيفون ستتيح لهم إدارة مساحة التخزين الخاصة بالمحادثة مباشرة من داخل قائمة المعلومات الخاصة بالمحادثة.

وسيوفر "واتساب" هذه الميزة عبر خيار مباشر ضمن قائمة المعلومات الخاصة بالمحادثة. وتشبه هذه الإضافة ميزة "إدارة التخزين" الموجودة مُسبقًا في إعدادات التطبيق، ولكنها توفر وصولًا أسهل إليها.

ومن خلال هذا الخيار الجديد في معلومات المحادثة، يُسهّل "واتساب" على المستخدمين مراجعة وحذف ملفات الوسائط الكبيرة المشتركة في محادثة معينة بسرعة أكبر.

ويُمكن للمستخدمين عبر هذا الخيار عرض شبكة كاملة لجميع الوسائط المُشاركة داخل المُحادثة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والمستندات، مُرتبةً بدقة حسب حجم الملف، كما يمكنهم التبديل بين خيارات الفرز المختلفة مثل الأحدث أو الأقدم أو الأكبر لتحديد العناصر بسرعة.

ويسهّل هذا تحديد الملفات التي تستهلك أكبر مساحة من الذاكرة ضمن المحادثة، وبإمكان المستخدمين أيضًا حذف عدة عناصر دفعة واحدة، مما يوفر الوقت.

ويتيح هذا الخيار أيضًا تحديد عدة صور أو مقاطع فيديو كمفضلة عبر وضع نجمة عليها لتسهيل العثور عليها بسرعة داخل المحادثة عند الحاجة.

وفي السابق، كان بإمكان المستخدمين الوصول إلى "إدارة التخزين" من خلال إعدادات التطبيق العامة فقط، وهو قسم نادرًا ما يفتحه الكثيرون. ونتيجةً لذلك، لم يكن الكثيرون يراقبون بانتظام حجم الوسائط التي تحتويها كل محادثة، مما أدى غالبًا إلى تراكم غير ضروري مع مرور الوقت.

وتتوفر هذه الميزة حاليًا في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب لنظام "iOS"، ومن المقرر طرحها للمستخدمين العاديين لاحقًا.