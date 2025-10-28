إيلون ماسك يطلق "جروكيبيديا" كمنافس لـ "ويكيبيديا"

أطلق إيلون ماسك وشركته "اكس إيه آي" xAI، موسوعة "جروكيبيديا" التي قدمت على أنها منافسة لـ"ويكيبيديا".

وباتت هذه النسخة الأولى تضم منذ مساء الاثنين أكثر من 885 ألف تعريف في مقابل أكثر من سبعة ملايين بالانجليزية لموسوعة ويكيبيديا.

في رسالة بثها عبر منصة اكس، وعد ماسك بنسخة جديدة قريبا "تكون أفضل بعشر مرات" من النسخة الأولى.

وقبل أسبوع قرر ماسك إرجاء إطلاق "جروكيبيديا" بضعة أيام والذي كان مقررا أساسا في نهاية سبتمبر، مبررا ذلك بضرورة القيام "بعمل إضافي لإزالة محتويات الدعاية".

ومحتوى جروكيبيديا مولد بالذكاء الاصطناعي وبواسطة مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي "جروك" لكنه يدرج أيضا مصادر أخرى عدة على كل صفحة.

ويظهر محتوى بعض المقالات في جروكيبيديا أن النتائج موجهة، على غرار الصفحة المكرسة لإيلون ماسك.

وأسست ويكيبيديا في العام 2001 وهي موسوعة تشاركية يديرها متطوعون وتمول خصوصا من خلال تبرعات. ويمكن لرواد الانترنت كتابة صفحات فيها أو تعديل صفحات اخرى.



