الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

الهند تحصل على عام مجاني من خدمات تطبيق «أوبن إيه.آي»

الهند تحصل على عام مجاني من خدمات تطبيق «أوبن إيه.آي»
28 أكتوبر 2025 19:12

قالت شركة «أوبن إيه.آي» اليوم الثلاثاء، إنها ستتيح الاشتراك في تطبيق الذكاء الاصطناعي «تشات جي.بي.تي جو» مجانًا للمستخدمين في الهند لمدة عام واحد اعتبارًا من الرابع من نوفمبر، في إطار مساعيها لتوسيع استخدام منتجاتها في ثاني أكبر أسواقها.
ويُعد هذا العرض، الذي أُطلق لأول مرة في الهند في أغسطس الماضي، الأكثر جاذبية من حيث الأسعار، إذ يبلغ سعر الاشتراك حاليًا 4.54 دولار شهريًا.
وتأتي هذه الخطوة في وقت اقترحت فيه الحكومة الهندية هذا الشهر مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة للذكاء الاصطناعي، تضمنت إلزام الشركات التقنية بوضع علامات واضحة على المحتوى الذي يُنشأ بالذكاء الاصطناعي، في محاولة للحد من انتشار المعلومات الزائفة والمضللة.
وكان سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه.آي»، قد صرح في وقت سابق هذا العام بأن الهند تمثل ثاني أكبر سوق للشركة من حيث عدد المستخدمين بعد الولايات المتحدة، متوقعًا أن تتجاوزها قريبًا لتصبح السوق الأكبر.
وفي سياق متصل، توفر شركة «بيربليكسيتي» منافسة «أوبن إيه.آي» اشتراكًا مجانيًا لمدة عام في خطتها المتميزة للمستخدمين في الهند بالتعاون مع شركة الاتصالات «بهارتي إيرتيل»، بينما تتيح «جوجل» تطبيقها «جيميناي إيه.آي برو» مجانًا للطلاب للفترة نفسها.

أخبار ذات صلة
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
صفقة تاريخية لـ "أوبن أيه آي" وألتمان لن يمتلك أسهمًا بعد إعادة الهيكلة
المصدر: رويترز
الهند
أوبن أيه آي
الذكاء الاصطناعي
الولايات المتحدة
أميركا
سام ألتمان
تشات جي بي تي
آخر الأخبار
جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية
التعليم والمعرفة
جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية
اليوم 14:02
جوارديولا يترقب عودة مرموش
الرياضة
جوارديولا يترقب عودة مرموش
اليوم 13:50
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
الرياضة
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
اليوم 13:46
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
اليوم 13:38
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
الرياضة
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
اليوم 13:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©