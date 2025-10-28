الهند تحصل على عام مجاني من خدمات تطبيق «أوبن إيه.آي»

قالت شركة «أوبن إيه.آي» اليوم الثلاثاء، إنها ستتيح الاشتراك في تطبيق الذكاء الاصطناعي «تشات جي.بي.تي جو» مجانًا للمستخدمين في الهند لمدة عام واحد اعتبارًا من الرابع من نوفمبر، في إطار مساعيها لتوسيع استخدام منتجاتها في ثاني أكبر أسواقها.

ويُعد هذا العرض، الذي أُطلق لأول مرة في الهند في أغسطس الماضي، الأكثر جاذبية من حيث الأسعار، إذ يبلغ سعر الاشتراك حاليًا 4.54 دولار شهريًا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت اقترحت فيه الحكومة الهندية هذا الشهر مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة للذكاء الاصطناعي، تضمنت إلزام الشركات التقنية بوضع علامات واضحة على المحتوى الذي يُنشأ بالذكاء الاصطناعي، في محاولة للحد من انتشار المعلومات الزائفة والمضللة.

وكان سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه.آي»، قد صرح في وقت سابق هذا العام بأن الهند تمثل ثاني أكبر سوق للشركة من حيث عدد المستخدمين بعد الولايات المتحدة، متوقعًا أن تتجاوزها قريبًا لتصبح السوق الأكبر.

وفي سياق متصل، توفر شركة «بيربليكسيتي» منافسة «أوبن إيه.آي» اشتراكًا مجانيًا لمدة عام في خطتها المتميزة للمستخدمين في الهند بالتعاون مع شركة الاتصالات «بهارتي إيرتيل»، بينما تتيح «جوجل» تطبيقها «جيميناي إيه.آي برو» مجانًا للطلاب للفترة نفسها.