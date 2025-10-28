الذكاء الاصطناعي يرسم طريقًا للرياضة بلا مخاطر

طور باحثون في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو نموذجًا مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي يهدف إلى حماية الرياضيين من الإصابات ودعم إعادة التأهيل بعد الإصابة، بالإضافة إلى تحسين جودة التدريب.

يحمل النموذج اسم BIGE (اختصارًا لـ Biomechanics-informed GenAI for Exercise Science)، وتم تدريبه باستخدام حركات الرياضيين مع مراعاة القيود البيوميكانيكية لجسم الإنسان، مثل القوة التي يمكن أن يطورها العضو. يتيح النموذج إنشاء مقاطع فيديو لحركات يمكن للرياضيين تقليدها لتجنب الإصابات أثناء التدريب، وكذلك توليد حركات يمكن تنفيذها أثناء التعافي للحفاظ على النشاط البدني.

وأوضحت دراسة منشورة على موقع «MedicalXpress» المتخصص في الأبحاث الطبية أن النموذج يمكن أن يُستخدم لتحديد الحركات المثلى التي تساعد الرياضي على تجنب الإصابات وتحسين الأداء، أو لتحديد الحركات الأنسب لمرحلة إعادة التأهيل بعد الإصابة.

وقال أندرو ماكولوك، أستاذ متميز في قسم الهندسة الحيوية بجامعة (UC San Diego) وأحد كبار مؤلفي الدراسة: «هذا النهج يمثل مستقبل التدريب الرياضي».

ويُعد نموذج (BIGE)، بحسب الباحثين، النموذج الوحيد الذي يجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والبيوميكانيكا الواقعية. إذ أن معظم النماذج المولدة للحركات مثل القرفصاء لا تراعي القيود التشريحية والميكانيكية للجسم البشري، في حين أن الأساليب التقليدية غير المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تتطلب حسابات ضخمة جدًا.

ولمقارنة الأداء، أظهرت النتائج أن حركة مفصل الورك في القرفصاء التي يولدها نموذج (BIGE) أكثر واقعية مقارنة بالنماذج الأخرى.



قد يهمك أيضا.. اختبار منخفض التكلفة.. الذكاء الاصطناعي في مواجهة الزهايمر



لتدريب النموذج، استخدم الباحثون بيانات من مقاطع فيديو لتسجيل حركة الأشخاص أثناء أداء القرفصاء، ثم حولوا الحركات إلى نماذج هيكلية ثلاثية الأبعاد واستخدموا القوى المحسوبة لإنتاج حركات أكثر واقعية.

وتتضمن الخطوات القادمة توسيع استخدام النموذج ليشمل حركات أخرى بخلاف القرفصاء، وتخصيصه لكل فرد على حدة.



تعرف على.. الذكاء الاصطناعي… الأمل الجديد لتخفيف عبء السكري



وقالت روز يو، أستاذة في قسم علوم وهندسة الحاسوب بجامعة (UC San Diego) وأحد كبار مؤلفي الدراسة: «هذه المنهجية متاحة لأي شخص لاستخدامها».

كما يمكن استخدام النموذج لتقييم مخاطر السقوط لدى كبار السن.

وقد قدم فريق البحث مؤخرًا عملهم في مؤتمر (Learning for Dynamics & Control) بجامعة ميشيغان في آن أربور.



أسامة عثمان (أبوظبي)