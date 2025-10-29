صفقة تاريخية لـ "أوبن أيه آي" وألتمان لن يمتلك أسهمًا بعد إعادة الهيكلة

في خطوة هامة قد تعيد رسم ملامح صناعة الذكاء الاصطناعي عالميًا، أعلنت مايكروسوفت وأوبن إيه آي عن صفقة إعادة هيكلة تاريخية تمنح الشركة المطورة لـ "تشات جي بي تي" حرية التمويل والاستثمار خارج قيودها غير الربحية السابقة.



وبحسب موقع "رويترز" تمهد الصفقة الطريق لـ اكتتاب عام محتمل، بينما يبقى الرئيس التنفيذي سام ألتمان بلا حصة ملكية في الشركة، رغم دوره المحوري وخططه الطموحة لبناء مراكز بيانات ضخمة وتطوير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تفاصيل الصفقة





أوضحت الصفقة أن "أوبن أيه آي" ستصبح شركة عامة ذات منفعة (PBC) تُسيطر عليها مؤسسة غير ربحية، مع الاحتفاظ بحقها في الاستفادة المالية من نجاح الشركة. وأكد ألتمان أن الاكتتاب العام يبدو الطريق الأكثر احتمالًا لمستقبل الشركة بالنظر إلى حجم الأموال المطلوبة لتطوير بنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي.







منصة عالمية



أوضح ألتمان والعالم الرئيس ياكوب باتشوسكي أن الشركة ستتحول من مجرد منتج إلى منصة تتيح للآخرين بناء أدوات وخدمات وأعمال جديدة باستخدام تقنيتها، قائلاً: "يمكننا الآن استخدام هذه التكنولوجيا وقاعدة المستخدمين لدينا لإتاحة الفرصة للعالم كله لبناء شركات وخدمات وتطبيقات مذهلة".

رفع قيود التمويل وتوسيع الشراكات



الصفقة أزالت القيود التي كانت تمنع "أوبن أيه آي" من جمع رؤوس الأموال وتأمين موارد الحوسبة من مايكروسوفت، والتي فُرضت منذ الاتفاق الأول بين الشركتين عام 2019.

ستحتفظ مايكروسوفت بحصة 27% وستستمر الشركة في مشاركة حوالي 20% من إيراداتها معها لسنوات قادمة، بينما تمنح أوبن أيه آي حرية أكبر لإبرام صفقات وتمويل توسعاتها.





ألتمان بلا أسهم





أوضح متحدث باسم "أوبن أيه آي" أن الرئيس التنفيذي لن يحصل على أي حصة في الشركة بعد إعادة الهيكلة، وهو عكس المناقشات السابقة التي كانت ستمنحه حصة مالية. وستبقى تعويضاته ثابتة عند حوالي 76 ألف دولار سنويًا.





مستقبل الذكاء الاصطناعي





أعلن ألتمان أن "أوبن أيه آي" تواجه التزامات مالية تصل إلى 1.4 تريليون دولار لبناء نحو 30 غيغاواط من البنية التحتية لمراكز البيانات خلال السنوات القادمة، مع هدف طويل المدى لبناء مركز بيانات جديد يمكنه إنتاج غيغاواط واحد أسبوعيًا.







ردود الفعل وتوقعات السوق





رحب المستثمرون بهذه الخطوة، حيث وصف جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الصفقة بأنها قد تؤدي إلى واحد من أنجح الاكتتابات العامة في التاريخ.

وارتفعت أسهم مايكروسوفت بنسبة 2% بعد الإعلان، لتعود قيمتها السوقية إلى أكثر من 4 تريليونات دولار.





وتمثل هذه الصفقة تحولًا نوعيًا في صناعة الذكاء الاصطناعي، إذ تمنح "أوبن أيه آي" القدرة على تمويل توسعاتها وبناء مراكز بيانات ضخمة، بينما يظل الرئيس التنفيذي ألتمان بلا أسهم، مما يضيف عنصر المفاجأة ويجعل الصفقة تاريخية في آن واحد.





إسلام العبادي(أبوظبي)