الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

صفقة تاريخية لـ "أوبن أيه آي" وألتمان لن يمتلك أسهمًا بعد إعادة الهيكلة

صفقة تاريخية لـ "أوبن أيه آي" وألتمان لن يمتلك أسهمًا بعد إعادة الهيكلة
29 أكتوبر 2025 10:25

في خطوة هامة قد تعيد رسم ملامح صناعة الذكاء الاصطناعي عالميًا، أعلنت مايكروسوفت وأوبن إيه آي عن صفقة إعادة هيكلة تاريخية تمنح الشركة المطورة لـ "تشات جي بي تي" حرية التمويل والاستثمار خارج قيودها غير الربحية السابقة.

وبحسب موقع "رويترز" تمهد الصفقة الطريق لـ اكتتاب عام محتمل، بينما يبقى الرئيس التنفيذي سام ألتمان بلا حصة ملكية في الشركة، رغم دوره المحوري وخططه الطموحة لبناء مراكز بيانات ضخمة وتطوير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

اقرأ أيضاً.. "أوبن إيه آي" تقرأ عقلك.. المختبر العصبي يكشف أسرار المستقبل

 
تفاصيل الصفقة 


أوضحت الصفقة أن "أوبن أيه آي" ستصبح شركة عامة ذات منفعة (PBC) تُسيطر عليها مؤسسة غير ربحية، مع الاحتفاظ بحقها في الاستفادة المالية من نجاح الشركة. وأكد ألتمان أن الاكتتاب العام يبدو الطريق الأكثر احتمالًا لمستقبل الشركة بالنظر إلى حجم الأموال المطلوبة لتطوير بنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي.


منصة عالمية

أوضح ألتمان والعالم الرئيس ياكوب باتشوسكي أن الشركة ستتحول من مجرد منتج إلى منصة تتيح للآخرين بناء أدوات وخدمات وأعمال جديدة باستخدام تقنيتها، قائلاً: "يمكننا الآن استخدام هذه التكنولوجيا وقاعدة المستخدمين لدينا لإتاحة الفرصة للعالم كله لبناء شركات وخدمات وتطبيقات مذهلة".

 

 

رفع قيود التمويل وتوسيع الشراكات

الصفقة أزالت القيود التي كانت تمنع "أوبن أيه آي" من جمع رؤوس الأموال وتأمين موارد الحوسبة من مايكروسوفت، والتي فُرضت منذ الاتفاق الأول بين الشركتين عام 2019.
ستحتفظ مايكروسوفت بحصة 27% وستستمر الشركة في مشاركة حوالي 20% من إيراداتها معها لسنوات قادمة، بينما تمنح أوبن أيه آي حرية أكبر لإبرام صفقات وتمويل توسعاتها.

أخبار ذات صلة
مكتب الذكاء الاصطناعي يطلق برامج تدريبية شاملة
دليل الريادة في الذكاء الاصطناعي.. تعزيز للتحول الرقمي

ألتمان بلا أسهم


أوضح متحدث باسم "أوبن أيه آي" أن الرئيس التنفيذي لن يحصل على أي حصة في الشركة بعد إعادة الهيكلة، وهو عكس المناقشات السابقة التي كانت ستمنحه حصة مالية. وستبقى تعويضاته ثابتة عند حوالي 76 ألف دولار سنويًا.

 

مستقبل الذكاء الاصطناعي


أعلن ألتمان أن "أوبن أيه آي" تواجه التزامات مالية تصل إلى 1.4 تريليون دولار لبناء نحو 30 غيغاواط من البنية التحتية لمراكز البيانات خلال السنوات القادمة، مع هدف طويل المدى لبناء مركز بيانات جديد يمكنه إنتاج غيغاواط واحد أسبوعيًا.


 

 

ردود الفعل وتوقعات السوق


رحب المستثمرون بهذه الخطوة، حيث وصف جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الصفقة بأنها قد تؤدي إلى واحد من أنجح الاكتتابات العامة في التاريخ.
وارتفعت أسهم مايكروسوفت بنسبة 2% بعد الإعلان، لتعود قيمتها السوقية إلى أكثر من 4 تريليونات دولار.

 

وتمثل هذه الصفقة تحولًا نوعيًا في صناعة الذكاء الاصطناعي، إذ تمنح "أوبن أيه آي" القدرة على تمويل توسعاتها وبناء مراكز بيانات ضخمة، بينما يظل الرئيس التنفيذي ألتمان بلا أسهم، مما يضيف عنصر المفاجأة ويجعل الصفقة تاريخية في آن واحد.


إسلام العبادي(أبوظبي)

سام ألتمان
أوبن أيه آي
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات دولية لاحترام وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:35
عائلة يمنية في مخيم نزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تنفّذ حملة اعتقالات واسعة بمناطق سيطرتها
اليوم 01:35
عناصر من الشرطة البرازيلية خلال تنفيذ مداهمة في ريو دي جانيرو
الأخبار العالمية
البرازيل.. عشرات القتلى بعملية للشرطة في ريو دي جانيرو
اليوم 01:35
مبان متضررة في حلب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الشرع: سوريا ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
اليوم 01:35
جانب من آثار الفيضانات في فيتنام
الأخبار العالمية
فيضانات فيتنام.. 9 قتلى وغرق مدن تاريخية
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©